'Glutenvrij brood?' vraagt de Turkse bakker bij wie ik wekelijks een plat brood haal. ,,Nee, Gülen-vrij brood", zegt de klant. De bakker kijkt vriendelijk en zegt: ,,Ik bak brood voor iedereen."



Maar zo makkelijk komt hij er niet vanaf. ,,Ben jij Nederlander of Turk?" is de volgende vraag. Er staan meer klanten in de kleine bakkerij en ik hoor goedkeurend gemompel. ,,Ik bak en ben Nederlander."



Dat kan iedereen wel zeggen, dus gaat het door. ,,Hoe Nederlands ben je?" ,,Waarom moet ik me altijd bewijzen tegenover Nederlanders? Waarom moet ik dubbel mijn best doen? Omdat ik twee paspoorten heb?" Hij laat mijn Turkse brood verdwijnen in een plastic tasje waar hij geen geld voor rekent. ,,Stel me maar vragen en dan kijk ik of ik het antwoord weet."



De klant denkt na en vraagt: ,,Wie heeft al sinds 1992 geen relatie meer gehad met een vrouw en waarom? De Turkse bakker kijkt de klant aan en antwoordt: ,,Mark Rutte, omdat hij tegen iedere vrouw 'pleur op' zegt."



,,Wie moest als eerste de tent verlaten bij Heel Holland Bakt?'' ,,De presentatrice", zegt de bakker. ,,Nee! Welke kandidaat?!" De bakker denkt even na. ,,Is het die burgemeester?'' Ik moet ook mijn geheugen opschudden, want zo'n eerste aflevering met tien bakkende kandidaten in een tent is redelijk verwarrend. We hebben een Friese opzichter die werd geholpen door Robèèèrt omdat zijn deeg plakte. We zien Alper, een Turkse advocaat die marsepein roze kleurt en zich afvraagt wat zijn karateclub daarvan zou vinden.



En dan is er natuurlijk Manuela, de gewichtsconsulente die uit een bakkersgeslacht komt en de kleur van haar brilmontuur aanpast aan haar bakgerechten. Deze week een rood montuur omdat ze met kersen in de weer ging.



Ook kijken we naar de vlijtige ict-ontwikkelaar Marcel, die zich niet aan de opdracht houdt en slechts drie mergpijpjes maakt in plaats van acht. Tellen Marcel! Maar het is inderdaad burgemeester Dagmar, van de gemeente Uithoorn, die de tent moet verlaten. Omdat haar eerste baksel, een sticky-toffeecake, totaal mislukt.



De klanten in de winkel beginnen bewondering te krijgen voor deze Turkse bakker en z'n kennis over Nederland. ,,Wie werd er deze week in één uur dertig jaar ouder gemaakt?" ,,Danny Blind?" Nee, fout! Het voetbal zelf lijkt dertig jaar verouderd. Het gaat om Wesley en Yolanthe in het RLT-programma The story of my life.



Naarmate hij ouder werd geschminkt, begon Wesley steeds meer op een granaatappel te lijken en Yolanthe transformeerde als 90-jarige in een wat verloederde Sophia Loren.



De klant legt de bakker uit dat in het programma vragen werden gesteld over hoe ze als 90-jarigen zouden terugkijken op hun leven. ,,Als ik de 90 haal, hoop ik dat er in Turkije weer rust en eenheid heerst.''



Er werd gevraagd naar hun relatie en of Yolanthe hem zijn slippertjes zou vergeven. De bakker zegt: ,,Ze hebben haar toch ook wel gevraagd of ze dan nog steeds de Volendamse gastendoekjes uit huize Jan Smit heeft?"