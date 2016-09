Gullit: Gevoel zei ja, maar verstand zei nee

Ruud Gullit voelt er weinig voor om juist in deze onrustige periode bij Oranje in een onzeker avontuur te stappen. Directeur Bert van Oostveen stapte op en Marco van Basten kondigde aan naar de FIFA te verkassen. ,,Ik heb gezegd dat ze weer bij me aan mogen kloppen als alle problemem zijn opgelost. Maar niet op dit moment." Aanvankelijk had Gullit juist wel oren naar de functie bij de KNVB, die was ontstaan na het vertrek van Dick Advocaat naar Fenerbahçe. ,,Als je altijd roept dat het niet goed gaat en je krijgt de kans om daar zelf iets aan te veranderen, dan moet je die kans grijpen." Zwart op wit Toen Gullit wilde weten wat de consequenties zouden zijn bij een eventueel ontslag van bondscoach Danny Blind ging het mis. ,,Dan schuif jij door en gaan we opnieuw onderhandelen over je contract, kreeg ik te horen", vertelt de 54-jarige oud-international. ,,Dat wilde ik zwart op wit hebben, maar Hans van Breukelen zei: je moet me vertrouwen." Daar ging Gullit niet mee akkoord: ,,Wat als jij vertrekt, vroeg ik hem. Dan moet ik je opvolger vertrouwen?''

Toen Gullit vervolgens een teleftoontje kreeg van Van Basten en hoorde over diens vertrek, was dat voor hem de druppel. ,,Ik was daar boos over. Van Breukelen vraagt me om hem te vertrouwen, maar houdt wel informatie voor me achter."



'Juiste beslissing, maar teleurgesteld'

Ook het jaarsalaris van 75 duizend euro stemde Gullit niet tevreden ,,Per jaar?, vroeg ik. Want deze bedragen worden in het voetbal vaak per week betaald. Ik zei: je mag het geld houden. Nogmaals: ik heb een goede beslissing gemaakt, maar ik was wel teleurgesteld."



De huidige toestand van het Nederlandse voetbal, zowel bij de nationale ploeg als op clubniveau, is volgens Gullit 'een puinhoop'. ,,En dat doet me pijn. Want ik zie Nederland graag naar het WK gaan."