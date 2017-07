Een ontroerend moment tijdens de MH17-herdenking: de hand van koningin Máxima die over de rug strijkt van een jongetje terwijl ze bij het monument staan. Teken van troost, ondersteuning. Zo’n klein gebaar, maar met zo veel lading.



Ik denk aan die hand als ik diezelfde avond kijk naar de geweldige documentaire 0.03 seconds, over de nationale zwemploeg die zich voorbereidt op de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Met daarin Femke Heemskerk die strijdt tegen zichzelf en tegen haar Franse zwemcoach Philippe. In het Frans ook wel croque monsieur trempé genoemd. Natte tosti.



Als de prestaties uitblijven voor Femke in Rio, zoekt ze steun bij Philippe, maar wordt ze verrot gescholden. Haar zwemcollegaatje Sharon van Rouwendaal, die dezelfde trainer heeft, gaat het later veel beter af tijdens de 10 kilometer in open water.



Gespannen kijken Femke en de croque monsieur trempé naar de televisie. Hij moppert dat Sharon het niet gaat halen, maar Femke houdt moed. Sharon wint goud en Femke wil de trainer feliciteren, maar hij blijft op z’n telefoon staren. Tijdens de medaille-uitreiking kijkt de ik-geloof-het-nog-steeds-niet-Sharon steeds naar Femke, die heel emotioneel wordt. Niet alleen vanwege het prachtige resultaat van Sharon, maar ook omdat het haar bij diezelfde coach niet gelukt is. Geen hand over de rug als troost.



Vandaag een jaar geleden werd ik geopereerd aan een tumor in de blaas, bij een wildvreemde Spaanse uroloog in een totaal onbekende Spaanse kliniek. De uroloog, allesbehalve een Spaanse tostado mojado, probeert mij in zijn beste Engels uit te leggen dat de tumor weliswaar groot is, maar niet door de spieren heen is gegroeid. Diezelfde nacht worden om de twee uur zakken spoelingen vervangen door verpleegkundigen die alleen maar Spaans spreken. Ze lachen naar me en daardoor weet ik dat het goed kan komen.



De dag daarna verlaat ik het ziekenhuis met een slangetje in mijn piemel en een zakje aan mijn been waarin de urine wordt opgevangen, op weg naar dierbare vrienden. Bezorgd strijken ze allemaal hun hand over mijn rug en zingen we Marco Borsato’s Kom maar bij mij.



Nu, een jaar verder, rijd ik naar het AMC voor de driemaandelijkse controle bij de uroloog. Ik passeer het door voetbalfans opgerichte Nouri-monument, waar heel veel bloemen en mooie steunbetuigingen hangen. Ook een soort troostrijke hand over de rug.



Met een schone blaas verlaat ik een half uur later het ziekenhuis. Hoewel ik nog steeds boven het toilet een beetje nerveus sta te urineren in de hoop dat ik niet weer bloed plas, kunnen we uitgaan van een onbezorgde zomer. Zon, wijn en gamba’s pil pil.



En mochten toch weer zorgen de kop opsteken, dan ben ik er zeker van dat er weer een hand is die troost zal bieden. Of misschien ben ik die hand zelf wel, die even zachtjes over een rug strijkt.