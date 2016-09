Handelaar moet stoppen met inkoop geïmporteerde puppy's

De gemeente legde Dutch Pet Farm (ook bekend als Puppy Point) recent dwangsommen voor een totaalbedrag van 740.000 euro op. Het betreft zaken als bouwwerken die niet direct met de honden te maken hebben. Het bedrijf heeft vestigingen in Hapert en Bladel.



Bij een grote actie in april werden 89 puppy's in beslag genomen. Er waren meerdere meldingen binnengekomen over de verkoop van zieke pups en mogelijke illegale handelingen met jonge honden. Een week na de inval werden via Marktplaats alweer honden te koop aangeboden. In juni werd een nieuwe inval gedaan.



Geïmporteerde honden

De gemeente Bladel wil dat eigenaar Jurgen Castelijns stopt met de handel in geïmporteerde honden op de locatie in Hapert. Het verkopen van zelf gefokte honden die op het bedrijf geboren worden, past volgens de gemeente wel binnen de agrarische bestemming met functieaanduiding hondenfokkerij, die op het perceel ligt.



Volgens de rechter kan Castelijns van Dutch Pet Farm niet weerleggen dat de honden afkomstig zijn uit het buitenland en meestal kort, soms nog geen dag, op het bedrijf verblijven.