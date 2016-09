Hangvloggers en grijze roodstaartpapegaaien

Vorige week ging het even fout tijdens het Oldtimerfestival. Daar waren een paar gezellige Gooise grootvaders met hun oude auto, nieuwe oosterse kindvrouwtje en cameraatje. De papegaaien vergisten zich, zodat veel golfbroeken onder het bloed eerste hulp zochten in het ziekenhuis.



Onze burgemeester heeft haar twijfels over de papegaaien. Ze denkt zelf al stapjes te hebben gezet met het ophangen van veiligheidscamera's, maar nu staan voor die camera's alleen maar kinderen en andersoortige talenten te zingen, in de hoop ontdekt te worden door John de Mol. Of ouderen die in de camera's gillen dat ze vermaakt willen worden door Geer of Goor. Omdat ze geen cent te makken hebben!



En er zijn meer mensen die kritiek hebben op het papegaaienproject: de Gooise, blondgeverfde, opvliegende vrouwen die verlaten zijn door man en creditcards en sinds kort de kinderen moeten delen met een 26-jarig mokkel inclusief verbouwtieten en -kont. Met hun labradoedels lopen ze in clubjes over de heide en ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze laten zich troosten door dieren en vinden opeens de grijze roodstaartpapegaaien heel zielig.



Daarom was er afgelopen dinsdag onverwachts bezoek van de Partij van de Dieren die er het fijne van wilde weten. Frank Wassenberg wilde de papegaaien graag zien en ging in discussie. De papegaaien riepen: 'Losers! Losers!' Wat Frans deed beseffen dat hij op tijd in de Tweede Kamer moest zijn. ,,Ik ga mijn trein missen!''



Zo is de donorwet door de Tweede Kamer gekomen. Met dank aan de grijze roodstaartpapegaai en hangvloggers. Het zou Pia Dijkstra sieren als ze de hangvloggers een hart onder de riem steekt. Behalve als het hart beschikbaar moet zijn voor transplantatie.