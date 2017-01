Happy 2017

Wat heerlijk om het getal 17 weer eens op te schrijven. Het lijkt al weer zo lang geleden dat ik 17 was. Een kop vol krullend haar, tuinbroek, fluoriserende zelfgebreide truien en de Dolly Dots nog bij elkaar. Heb zelfs van een Dolly Dot haar wafelijzer gekocht voor wafelhaar. Misschien heeft dit wafelijzer er wel voor gezorgd dat ik nu kaal door het leven ga.



Nu staat 17 voor het goede voornemen om dat aantal kilo's af te vallen. Het blijft een goed voornemen, maar in de nieuwjaarsnacht ging het al mis. Rond half twee hoor ik mezelf roepen 'wie heeft er zin in ijs' en zet vijf bakken schepijs op tafel. ,,Laat het daarbij'', fluisterde een stemmetje in mijn hoofd, maar nee hoor, daar kwamen de tokkelroom en spuitslagroom op tafel en schransend keken we naar de Toppers op tv.



De volgende dag, om het Toppers-geweld te compenseren, zetten we het Nieuwjaarsconcert op tv aan en zagen we Weense uitgeslapen en in het sjiek geklede ouwelui die luisterden naar de vrolijke nieuwjaarsklanken van Die Wiener Musikverein.



Toen ik 17 was kwam ik pas uit bed als het concert voorbij was en zag ik, nog lichtelijk beneveld van de nacht daarvoor, het skischansspringen in Garmisch-Partenkirchen op door veel sneeuw bedekte bergen. Nu is er geen sneeuw te bekennen rondom de schans en schijnt de zon.



Het is ook 17 jaar geleden dat ik in het huwelijk trad met 'de man die alles kan'. En mijn schoonouders ontmoette ik op een nieuwjaarsdag. We moesten weer lachen toen mijn schoonmoeder terughaalde hoe we voor het eerst aan elkaar werden voorgesteld. We waren allemaal lichtelijk nerveus. Mijn schoonouders kenden mij van televisie en ik kende hen door het verhaal dat ze altijd demonstratief naar boven gingen als ik op televisie verscheen. Dus zaten deze mensen wel op mij te wachten als verse nieuwe vriend van hun zoon? Beetje gespannen schudden we elkaar de hand, maar al snel was het ijs gebroken en kwebbelden we over van alles. ,,Zin in een vis-hors-d'oeuvre?", vroeg mijn schoonmoeder. En niet veel later kwam ze met een schaal vol vissige heerlijkheden terug uit de keuken. En plaatste die op tafel.



,,Neem maar!" moedigde ze me aan. Ik wilde iets pakken, maar greep mis en daar floepte mijn glas witte wijn om, in de vis-hors-d'oeuvre. Het is een terugkerende anekdote.



Dit jaar 17 jaar getrouwd en zoveel rijker. Niet alleen een fantastische schoonfamilie, maar ook twee geweldige zonen. Die mij meewarig aankijken als ik me weer niet aan m'n goede voornemens hou en verdwijn achter vijf bakken schepijs. Die gapen als we naar het Nieuwjaarsconcert kijken en zich schamen als ik weer fanatiek aan het nieuwjaarssjoelen ben. Omdat ik alles wil winnen is mijn sjoeltactiek: gewoon hard en meedogenloos rammen met die schijfjes. Waarop mijn zoon verzucht als ik weer driftig, tongetje uit de mond, de laatste sjoelschijfjes lanceer: ,,Pap, doe normaal! Je lijkt Hitler wel."