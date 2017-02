Happy Valentine

Romea Lentink (16)

Middelburg

5 havo

status: single



Wie was je laatste liefde en hoe heb je hem ontmoet?

,,Tijdens het uitgaan kwam ik een jongen tegen. Het was leuk, maar het werd niet direct iets. Pas toen we elkaar na een aantal maanden weer zagen kregen we een relatie.''



Hoe ziet je ideale afspraakje eruit?

,,Een strandwandeling is een beetje cliché en misschien leuk voor een tweede of derde date. Tijdens het eerste afspraakje zou ik iets willen gaan drinken of eten om elkaar beter te leren kennen. Niks statigs ofzo, gewoon gezellig.''



Wil je verrast worden met cadeautjes?

,,Dat hoeft niet elke week. Maar een gebaar op zijn tijd vind ik wel leuk. Of een mooie bos rozen of dat hij chocolade meebrengt.''



Hoe hoop je dat je liefdesleven eruitziet op je 30ste?

,,Ik hoop dat ik gelukkig ben, samenwoon en moeder ben van twee kinderen. Hoe jonger je moeder wordt, hoe actiever je samen met kinderen in het leven staat. Daarnaast hoop ik een baan te hebben in de economische sector. Financieel onafhankelijk zijn is belangrijk.''



Wat is de grootste afknapper tijdens een date?

,,Dat hij alleen egoïstisch over zichzelf praat en ongeïnteresseerd overkomt. En dat hij onverzorgd is. Een beetje stoer gekleed, lekker nonchalant of mooie voetbaltrainingspakken van Barcelona of Paris St. Germain kan ik wel waarderen.''



Geloof je in liefde op het eerste gezicht?

,,Niet per se in liefde, ik kan wel denken: oké je ziet er leuk uit.''



Hoe snel is er sprake van seks?

,,Als ik zeker weet dat het goed zit met de relatie. In mijn generatie zijn er best jongens en meisjes - ook van 14, 15 jaar - die een keer met elkaar afspreken en het dan doen. Jongens vinden het stoer, meisjes gaat het om de aandacht. Ik ben daar niet van.''