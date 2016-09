Hardlopers afgelaste Afsluitdijk Open krijgen geen geld terug

De Afsluitdijk Open zou gisteren vanaf vier uur van start gaan, de zonsopgang tegemoet. Deelnemen kon op verschillende afstanden. Deelname aan de hele Afsluitdijk (32,8 km) kostte 42,20. Een parkeerplek kostte 5 euro. In totaal zouden 7.500 hardlopers meedoen op de hele, halve of kwart-Afsluitdijk.



Verzekering

Dreigend onweer dwong de organisatie zaterdagavond het evenement af te blazen. Tal van deelnemers zaten al in hotels in de omgeving. De deelnemers krijgen hun geld 'bij overmachtsituaties' niet terug, staat in de voorwaarden, zegt Hermens. De organisatie is wel verzekerd tegen calamiteiten. ,,Maar die verzekering dekt niet gemiste inkomsten,'' zegt Hermens. ,,Voor wat moet je je verzekeren dan? 2500 deelnemers? 8000 deelnemers?''



De organisatie zoekt samen met Rijkswaterstaat (dat de Afsluitdijk tot aan het eind van zondagochtend had afgesloten) naar een nieuwe datum. De kans dat dat op korte termijn lukt is zeer klein vanwege de scheepvaart, het autoverkeer en nieuw aan te vragen vergunningen. Dat erkent ook Koen Hermens. ,,Vooral Rijkswaterstraat is nu bezig met zoeken, maar ik schat dat als het nog doorgaat, dat eerder in 2017 zal zijn dan in 2016.''



'Gratis'

De organisatie overweegt, ook als het evenement pas in 2017 plaatsvindt, de hardlopers die nu al waren ingeschreven, dan 'gratis' te laten deelnemen. Geld terug is echter geen optie.