'Hé idioot, ga eens gewoon op het fietspad rijden!'

Snelheidsverschil

De Fietserbond juicht de maatregel toe. ,,Het snelheidsverschil met andere fietsers is te groot'', vindt directeur Saskia Kluit. ,,Als die andere fietsers een onveilig gevoel krijgen, stoppen ze ermee. Dat willen we niet.'' Volgens haar valt het mee met de kwetsbaarheid van de speed pedelec-rijder. ,,Ik zie hoe ze scooters eruit fietsen als ze optrekken.''



,,Ik kan zelf de verantwoordelijkheid wel aan en prima bepalen met welke snelheid ik veilig rij. Op het fietspad zal ik echt niet harder gaan dan 25 km/uur'', zegt Claessens. Zijn schoenen zitten onder een dun laagje pekel van de mist die auto's voor hem maken. Op zijn hoofd een fietshelm, maar die is niet veilig genoeg, vindt de minister. Er is speciaal voor de speed pedelec-rijder een nieuwe dikkere helm met luchtsleuven in de maak.



Geel kenteken

Er rijden bijna 10.000 speed pedelecs rond in Nederland. Zij krijgen allemaal een geel kenteken. De branche verwacht dat de verkoop de komende jaren explodeert. De snelle e-bike kan een file-killer zijn. Claessens wil niet anders meer. ,,Ik fiets 40 minuten over de 18 kilometer naar mijn werk. Even snel of sneller als met de trein of met de auto. Dit is veel leuker, vaak fiets ik 5 kilometer om via de Loosdrechtse Plassen omdat die route zo mooi is.''