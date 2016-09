'Helft kindermisbruikers krijgt geen gevangenisstraf'

Pleur op? Rutte zou het gewoon weer zeggen

0:38 Premier Mark Rutte staat volledig achter zijn 'pleur op' over een Turkse Nederlander die een journalist belaagt en 'oprotten' in de camera schreeuwt. De minister-president zei dat tijdens een debat dinsdag over onder meer de Turkse spanningen in Nederland na de mislukte coup in Turkije. Hij zou zoiets gewoon weer zeggen.