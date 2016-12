Help, het stemformulier is vol!

De VVD kent u, de PvdA ook. Van DENK en Geenpeil heeft u vast ook al eens gehoord. Maar wist u dat ook de Partij voor Mens en Spirit - kortweg MenS - hoopt op uw stem? En de Integriteitspartij? En Jezus Leeft?



81 politieke partijen hebben zich bij de Kiesraad gemeld voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Veel meer dan bij voorgaande verkiezingen. Het is zelfs maar de vraag of alle partijen straks wel op het uitvouwbare stemformulier passen. ,,We zijn er al mee bezig,'' zegt Tijs Manten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ,,Er komt een oplossing, maar het wordt passen en meten.''



Pittige eisen

Op hoeveel partijen we in maart volgend jaar ook echt kunnen stemmen, moet nog blijken. Want partijen die nu nog geen Kamerzetel hebben, moeten voor 30 januari twee dingen doen: 11.250 euro betalen én 580 steunverklaringen binnenhalen, eerlijk verdeeld over de 20 kiesdistricten in ons land. Anders komen ze niet op de kieslijst. ,,Het zijn pittige eisen, maar er moet een drempel zijn,'' zegt Marjolein Walsmit van de Kiesraad. ,,We hebben het hier wel over de landelijke verkiezingen. In de praktijk zien we dat het merendeel van de partijen het niet redt.''