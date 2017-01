'Help mam, ik krijg geen promotie'

Simon Sinek, een beroemde Amerikaanse consultant en bestsellerauteur, heeft geen goed woord over voor de zogenoemde millennials. Recente video-interviews van Sinek worden momenteel 'gevroten' op sociale media. Door oud én jong.



Ben je geboren in of na 1984? Dan ben je zo'n superlastige millennial, meent Sinek. Moeilijk te managen. Want je bent lui. Alleen maar op jezelf gericht. En ongeduldig omdat de technologie je heeft verwend. Je wilt alles in de hele wereld, net zo snel als je Netflixfilm of je thuisbezorgde pakketje.



Ben je de ouder van deze millennials? Dan is het jouw schuld. Want jij beklaagde je tot op de vervolgopleiding nog net zo lang bij de leraar over die onvoldoendes tot het een lui zesje werd. En tegen je kind maar volhouden hoe speciaal het is: je kunt alles krijgen in het leven wat je maar wilt.



Ben je de manager van deze jongeren? Dan zit jij met de rotzooi. Want pas op het werk ontdekken die jonge werknemers dat mama je geen promotie kan geven. Ze hebben zo weinig zelfvertrouwen dat ze al bij een beetje tegenslag hun baan opzeggen. En wat zijn ze overgevoelig.



Generatie Sneeuwvlokje

Sinek staat niet alleen in zijn harde woorden. Anderen hebben eerder de term Generatie Sneeuwvlokje geïntroduceerd. Elke sneeuwvlok voelt zich heel speciaal, tot hij landt op de harde werkvloer en smelt. Sommige Amerikaanse onderzoekers spreken aanvullend over 'helikopterouders'. Pamperende papa's en mama's die beschermend boven hun kind rondzoemen tot ze alle eigen verantwoordelijkheid weg hebben geblazen. Daar komen geen evenwichtige kinderen van.