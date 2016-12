Henk Krol: Ik had graag een kindje geadopteerd

1. Wie was uw eerste liefde?

Volgens mijn familie was dat Margreetje, die op de Heuvel in Tilburg woonde. Maar toen was ik nog een klein jungske. Ik kan het me niet herinneren.Wel weet ik nog dat ik stapelverliefd was op Marie-José. Ik was een jaar of 10, 11. We zouden naar het overdekte zwembad gaan en hadden afgesproken bij de bushalte. Na een uur was ze er nog niet. Ik dacht nog: mijn eerste afspraakje en ik loop meteen een blauwtje.Maar toen bleek dat er in dezelfde straat nog een bushalte was. En daar stond Marie-José, in de stromende regen. Ze was mijn eerste grote liefde. Pas veel later kwam ik erachter dat ik jongens ook heel leuk vond.



2 Hoe lang kunt u zonder telefoon?

Dat valt best mee. Laatst was ik hem vergeten. Het ding lag nog in Eindhoven. De volgende dag is iemand hem voor me gaan halen. Bleek ik dertig oproepen te hebben gemist. Ach, gemist... Eigenlijk voelde dat niet zo. Ik ben zeker niet verslaafd aan mijn telefoon. Wel ben ik spaarzamer geworden met het geven van mijn nummer. Er zijn zo veel mensen die iets van me willen, ik kom anders niet meer aan werken toe.



3. Waar bent u bang voor?

Ik ben überhaupt niet bang. Vroeger wel. Zo'n twintig jaar geleden, ik werd behandeld voor kanker, was ik heel bang voor de dood. Ik kreeg na een behandeling een allergische reactie en was er zo slecht aan toe dat ik dacht: de dood kan best een verlossing zijn. Op straat voel ik me veilig. Al was er vorig jaar iets... ik schaam me ervoor. Het was op station Den Bosch, 's avonds laat. Beneden aan de trap stond een groepje van zo'n vijftien jongens. Marokkanen. Noord-Afrikanen. 'Hé Henkie', riepen ze. Ik dacht: tegen zo'n overmacht kan ik niet op. Maar beneden sloegen ze me op de schouder. 'Je doet goed werk.' Ik schrok van mezelf. Ik heb dus zelf ook vooroordelen, terwijl ik daar juist mijn hele leven tegen heb gestreden.



4. Waar kunnen we u altijd voor wakker maken?

Gadgets. Of zoals mijn familie zegt: alles waar een stekker aan zit. Ik was een van de eersten met een satelliet-schotel. Die dingen hadden toen nog een doorsnee van twee, drie meter. Chriet Titulaer is zelfs nog langs geweest om hem te bewonderen! Ja, de man leeft nog. Eh, ik bedoel: voor zover ik weet leeft-ie nog. Laat ik die fout nou niet weer maken, haha.



5. Als u morgen wakker zou worden met een nieuwe kwaliteit of mogelijkheid, welke zou dat zijn?

Ik zou willen kunnen zingen. Ik doe het wel, in de auto, onder de douche, maar het is niet om áán te horen.



6. Wat is uw guilty pleasure?

De vanilla-shake van McDonald's. Ik vraag regelmatig aan een medewerker om er een te halen, want ik schaam me eigenlijk dood om zelf in de rij te gaan staan.



7. Hoe vaak spreekt u uw beste vriend(in)?

Elke zaterdag spreek ik minimaal een half uur met Ineke. We kennen elkaar sinds mijn studententijd in Amsterdam. Er is geen mens die mij zo goed kent als zij. Haar zouden jullie journalisten nou eens moeten bellen om een goed portret van mij te maken!



8. Wat is het laagste cijfer dat u ooit gehaald hebt?

Een 2; het aantal zetels bij de vorige verkiezingen. En het werd nog een 1 ook, na de afsplitsing van Norbert Klein.



9. Welke slechte eigenschap hebt u van uw moeder?

Ik ben te goed van vertrouwen, net als zij.



10. Welke goede eigenschap hebt u van uw vader?

Zijn strijdbaarheid. Niets is onmogelijk.



11. Als u iets kon veranderen aan uw opvoeding, wat dan?

De strengheid van pa. Ik had ooit een 9 voor wiskunde en fietste snel naar huis. 'Pa, ik heb een 9!' Hij zei: 'Dan heb je een fout gemaakt.' Ik begreep wel wat hij bedoelde, maar het voelde als een koude douche.