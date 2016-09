Het aantal meesters voor de klas blijft dalen

Ondanks alle campagnes en initiatieven om meer mannen voor de klas te krijgen, is het aantal meesters de afgelopen jaren verder afgenomen. Vijf jaar geleden hadden ruim achthonderd basisscholen geen meester meer (1 op de 8 scholen), nu speelt dat al op bijna elfhonderd scholen (1 op de 6).



Dat blijkt uit een analyse van cijfers over onderwijspersoneel door deze krant. Als er al een man op de scholen werkt, is dat de directeur of de conciërge. Zeker de basisscholen waar geen of slechts één man werkt, lukt het nauwelijks meesters aan te trekken. ,,Die kiezen liever voor een werkomgeving waar niet alleen vrouwen zitten'', weet Diederik Brink, beleidscoördinator bij vakbond CNV Onderwijs.



Pensioengolf

De verwachting is dat de komende jaren alleen maar meer mannen het basisonderwijs verlaten door een pensioengolf. Dat is zorgelijk, vinden experts. Mannen brengen andere ideeën de school binnen dan vrouwen. Ze kiezen andere activiteiten, zoeken meer de risico's op en zijn technischer van aard. ,,Mannen en vrouwen versterken elkaar in een team'', zegt Ton Groot Zwaaftink, voorzitter van Arbeidsmarktplatform PO.



Vooral voor jongens is het essentieel om een meester te krijgen. Zij hebben rolmodellen nodig om te leren hoe ze man kunnen zijn, zegt Louis Tavecchio, emeritus-hoogleraar pedagogiek van de Universiteit van Amsterdam. ,,Je moet je gender-identiteit leren ontwikkelen. Meisjes kunnen kiezen welke rolmodellen ze daarvoor gebruiken, jongens moeten het veelal doen met hun vader.'' Maar ook meisjes hebben baat bij een meester, omdat mannen anders communiceren en ze grenzen leren verkennen.



Beperkte kansen

Toch slaagt het basisonderwijs er niet in meer mannen voor de klas te krijgen. De carrièrekansen zijn te beperkt, het salaris te laag en het beroep heeft minder aanzien dan in het verleden. Het aantal mannen dat voor de pabo kiest, loopt al jaren terug, blijkt uit cijfers van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).