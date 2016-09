Het dilemma dat online delen heet

Ik vind het een ongelooflijk moeilijk dilemma. Mijn kind staat online, maar alleen op afgeschermde profielen. En nooit in haar blootje, of ondergekakt of in een andere gênante pose. Maar elke keer wanneer een andere jonge moeder meldt dat ze haar kind helemaal van de sociale media weert 'tot hij daar zelf iets over kan zeggen', krimpt mijn hart ineen en voel ik me zwak, en voelt het alsof ik mijn dochter gratis en voor niks weggeef aan viezeriken die haar visueel mogen bepotelen. En dan vind ik die andere ouders veel sterker dan ik ooit zal zijn.



Wanneer doe je het goed? Ik heb geen idee. Zal mijn dochter me later haten omdat ik online wel eens met haar heb gepronkt? En helpen al die slotjes op Facebook en Instagram wel voldoende? Het is een constant schipperen tussen de trots op onze lieve, knappe dochter en haar beschermen tegen de buitenwereld. Er zijn nog geen studies naar wat deze online aanwezigheid met een kind doet.



Ik weet dus niet of het schadelijk is. En zolang ik dat niet weet, deel ik haar een beetje. Met mate. En alleen met bekenden. En denk ik bij elke foto die ik wil plaatsen: gaat ze me hier over achttien jaar voor aanklagen, of kan 'ie ermee door?