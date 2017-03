Het Wilhelmus als proefballonnetje

Omdat de beloofde gamechanger maar uitblijft, blijven de partijen met proefballonnetjes komen om zo de aandacht van de kiezer te houden. Kleine verkiezingsbeloftes waar de partij zich geen buil aan kan vallen, die gematigd genoeg zijn om geen kiezers bij je weg te jagen, maar die er wel voor zorgen dat er weer een paar kolommen in de krant aan je worden gewijd. En daar gaat het natuurlijk om.



Zo kwam de Partij van de Arbeid met 'het recht op onbereikbaarheid': in de wet vastleggen dat je 's avonds en in het weekend je werktelefoon en je laptop in de hoek van de kamer mag smijten. Een prima proefballonnetje, want iedereen houdt van vrije tijd. En alle kranten schreven er wat over, dus de missie van de PvdA was weer geslaagd.



Het CDA kwam dit weekend met het bericht dat men op scholen weer het Wilhelmus moet zingen. Aan het begin van elke schooldag, en dan ook maar meteen staand. Ach welja. Daardoor konden wij lekker een weekend nostalgisch terugkijken naar andere tijden, waarin jongens met kniekousen en bretels met de hand op het hart het Wilhelmus brulden, waarna zij de vlechten van hun klasgenoten in de inktpot doopten, de bromtol op het schoolplein lieten spinnen en na schooltijd het paard van de schillenboer lieten schrikken, waarna ze voor straf in het kolenhok moesten zitten.



Een prachtig proefballonnetje: je redt er de wereld totaal niet mee, het helpt niks, maar er zal ook geen CDA-stemmer zeggen dat ze nu niet meer op Buma willen stemmen omdat hij met dat idiote volksliedidee kwam.



En ondertussen kon de twittergemeenschap weer een ochtend grappen maken over de invoering van andere oude schoolgewoontes: Aap Noot Mies, klassen met veertig kinderen en het Spaanse rietje. Het CDA had de aandacht, en dus was de actie geslaagd. En wij hapten gretig omdat er in deze campagnetijd verder weinig gebeurt.



Er zijn geen grote zetelwisselingen en de zwevende kiezer blijft maar zweven. Dodelijk saai voor de journalist. Dan maar vol op het orgel over het Wilhelmus. Maar erg bevredigend is het niet.