De oprichters van Twitter kampen met een vreemd fenomeen. Volgens velen is Twitter veranderd in een schoolplein vol schreeuwende, pestende monsters. Zoals The Wall Street Journal het noemt, is Twitter 'a haven for harassment' geworden. Er komen geen nieuwe leden bij en jongeren zijn niet meer geïnteresseerd; die willen alleen maar snapchatten en misschien iets posten op Instagram. Sommige bekende mensen verklaren openlijk te stoppen met tweeten, omdat ze te veel narigheid te verduren krijgen.



Er is natuurlijk niets veranderd in hoe mensen in het algemeen over elkaar denken, maar vroeger bespraken ze dat achter muren van huizen of drinkend in kroegen. Een enkeling ventileerde iets in een krant, tijdschrift of op tv. Dat had dan meestal een context, waardoor er mensen aan het woord kwamen die daadwerkelijk iets afwisten van het onderwerp dat ze bespraken. Nu kun je de meest bizarre gedachten van mensen ongecensureerd overal lezen.



Karen North, een Amerikaanse autoriteit op het gebied van sociale media, zegt: ,,Twitter can ask people to leave, just like a restaurant (...) it needs to be more agressive at kicking out people who break the rules."



Zelf heb ik al het nodige over me heengekregen via het blauwe vogeltje. Als me gevraagd werd wat ik vond van het gehak en gescheld, zei ik altijd dat ik een dikke huid had en dat ik van mening was dat het nu eenmaal hoort bij bekend zijn. Toch zijn er wel degelijk momenten dat het me overweldigt. Zeker als de reguliere pers de onbehouwen opmerkingen gaat verslaan, waardoor je - zelfs als je het medium negeert - op allerlei andere manieren te maken krijgt met de ongebreidelde woede van je medemens.



Twitter kan ook zeer overweldigend zijn in positieve zin. Mensen die elkaar normaal niet zouden treffen, komen met elkaar in contact, je kunt via directe 'boodschappen' een discrete conversatie voeren en je kunt op de hoogte blijven van wat of wie je ook interesseert. Nooit eerder kreeg ik zo veel lieve en interessante reacties op voorstellingen of programma's waar ik aan deelnam. Ook vind ik het zelf plezierig om mensen die ik niet ken te laten weten dat ik iets wat ze gemaakt, gezegd of geschreven hebben, waardeer.



Met man en macht proberen de jongens en meisjes die Twitter leiden een oplossing te vinden voor het negatieve imago. Er zijn nieuwe mogelijkheden waardoor je de mentions (opmerkingen die gemaakt worden over jou) niet hoeft te zien, behalve van de mensen die je zelf hebt gekozen. Volgens de baas is Twitter onderscheidend, omdat het de ultieme nieuwsbron is. Als je snel wilt weten wat er waar aan de hand is, dan heeft Twitter de meest directe, rauwe informatie.



Toch heeft het blauwe vogeltje al heel wat mensen mentaal gebroken, en zal het af en toe misschien een toontje lager moeten zingen. Nog even en het klinkt als een nachtegaal.