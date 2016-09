Zou het dan werkelijk? Is de tijd dan eindelijk daar dat wij, Marokkaanse Nederlanders met onze onhebbelijkheden, niet langer de voorpagina's domineren? Is dit het einde van een tijdperk? Ik loop al langer met deze gedachten, maar ik durfde ze niet hardop uit te spreken, uit angst te vroeg te juichen.



Het zou tenslotte niet de eerste keer zijn dat de vlag te vroeg werd uitgehangen. Toen de ­Polen kwamen, soms te veel dronken en gewelddadig werden, reageerden wij Marokkanen meteen hoopvol. Zijn dit ze dan eindelijk, de mensen die ons gaan aflossen?



Maar nee, de verontwaardiging over Polen bleek slechts van tijdelijke aard. Nu het al weken over onze collega-allochtonen - Turkse Nederlanders - gaat, durf ik het wél aan. We mogen ons eindelijk voegen in het rijtje buitenlanders over wie vroeger veel te doen was, maar die nu als 'een van ons' worden beschouwd: Molukkers, Surinamers en, heel veel vroeger, Joden.



Er gaat geen dag voorbij waarop de spanningen binnen de Turkse gemeenschap de actualiteit niet halen. Kliklijnen, landverraders, Gülenscholen, Erdogan-aanhangers: het komt allemaal uitgebreid aan bod in elke krant, en 's avonds wordt het nog eens dunnetjes overgedaan op tv. De meeste krantenlezers weten nu meer over Fe­thullah Gülen dan over Antoine Bodar.



Heel Nederland kijkt met verbazing toe hoe Turken elkaar en alles wat ze hebben opgebouwd naar de klote helpen. En het gaat nu nog alleen over de gevolgen van de vete tussen president Erdogan en geestelijk leider Gülen sinds de mislukte coup in Turkije. Maar we weten allemaal hoe dat gaat.



Als journalisten hun vizier eenmaal hebben gericht op een groep, dan komen er binnen de kortste keren ook andere onfrisse zaken bovendrijven. Wie weet bijvoorbeeld hoe de arbeidsomstandigheden zijn binnen een bedrijf dat volledig door Turken wordt gerund? En hoe zit het met de Turkse maffia? Ik voorspel: het einde is nog lang niet in zicht.



Ondertussen lijkt de ontgroening van Marokkaanse Nederlanders voorbij. Sterker nog, ik heb de indruk dat de positieve berichten nu domineren. Neem dat Volkskrant-artikel laatst waarin prominente Marokkaanse Nederlanders een brunch hielden om hun steun uit te spreken aan lhbt'ers. De foto's van die bijeenkomst gaven een bijna hemelse gloed af.



Dan heb je nog mensen als Abdelkader Benali en Nasrdin Dchar, wier goede werken in de media ook op de gewone Marokkaan afstralen. En vergeet presentator Ajouad el Miloudi niet, die de tijd rijp achtte om zich wat meer als Marokkaan te profileren. Het kan nu.



Deze nieuwe ontwikkeling zal ook zijn weerslag hebben op de politiek, let maar op. Het is jammer voor Geert Wilders dat hij dit niet had zien aankomen: had hij geroepen om 'minder minder Turken', dan kon hij daar nu de vruchten van plukken bij de verkiezingen.



Zeker is dat, als we het de volgende keer hebben over de ongewenstheid van dubbele paspoorten, we Turken in ons achterhoofd hebben en niet langer Marokkanen. Het einde van een tijdperk.