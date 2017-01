'Het enige waar ik bang voor ben is een enge ziekte'

1. Wie was uw eerste liefde?

,,Joyce Iskandar. Zij zat bij mij in de klas en woonde aan hetzelfde pleintje. Daar was ik als zesdeklasser behoorlijk verliefd op, maar het werd niet erg beantwoord. Het was heel pril en onschuldig; wat wist je als jongen van 12 nu helemaal van versieren?''



2. Hoe lang kunt u zonder telefoon?

,,Niet. De telefoon is een onmisbaar onderdeel geworden van mij als persoon.''



3. Waar bent u bang voor?

,,Ik ben niet gauw ergens bang voor, ik vind dat je als misdaadverslaggever onbevreesd moet zijn. Het enige waar ik angst voor heb, is dat me iets overkomt wat buiten mijn macht ligt. Daarmee bedoel ik een ziekte. Dat ik opeens iets voel en dat ze zeggen: je hebt die en die ziekte, in een vergevorderd stadium.''



4. Waar kunnen we u altijd voor wakker maken?

,,Voor de oplossing van een moord die nog op mijn lijstje staat.''



5. Als u morgen wakker zou worden met een nieuwe kwaliteit of mogelijkheid, welke zou dat zijn?

,,Ik kan geen enkel muziekinstrument bespelen en ik ben wel eens jaloers op mensen die dat wel beheersen.''



6. Wat is uw guilty pleasure?

,,Op mijn iPad staat veel werk van The Cats. Jeugdsentiment. Die muziek doet me nog altijd wat.''



7. Hoe vaak spreekt u uw beste vriend(in)?

,,Dagelijks.''



8. Wat is het laagste cijfer dat u ooit gehaald hebt?

,,Een 1 en dat kan voor elk vak geweest zijn. Tussen mijn 12de en 15de wilde ik niet erg. Vooral exacte vakken interesseerden me helemaal niet, ik vulde bij toetsen soms niets in. Op een gegeven moment zag ik in dat kennis macht is. Dat het je status en geloofwaardigheid brengt wanneer je ergens goed in bent. Toen ben ik me gaan inspannen, gaan lezen en gaan leren.''



9. Welke slechte eigenschap heeft u van uw moeder?

,,Ik heb een bepaald ongeduld, als mensen treuzelen, traag van begrip zijn, zaken niet willen snappen. Dan reageer ik korzelig en aangebrand. Dat heb ik misschien een beetje van haar.''



10. Welke goede eigenschap hebt u van uw vader?

,,Een rechte rug. Op zijn graf staat de tekst: liever staand sterven dan op je knieën leven. Dat heb ik van hem overgenomen. Hij stond ergens voor, kon tegen de stroom ingaan, nam het voor anderen op, op een onverwachte manier. Dat zijn zaken die ik herken in mezelf.''



11. Als u iets kon veranderen aan uw opvoeding, wat zou dat zijn?

,,Dat mijn ouders me nooit hadden moeten dwingen om naar de kerk te gaan. Dat is altijd tegen mijn zin gebeurd. Dat heeft altijd veel strijd gegeven en heeft zelfs verpestend gewerkt in mijn jeugd. Ik vind het heel jammer dat mijn ouders niet hebben ingezien dat het niets goeds bracht.''



12. Wat ziet u als u in de spiegel kijkt?

,,Een moeilijke man. Iemand die niet voor de weg van de minste weerstand kiest. Die vaak de strijd aangaat. Die het leven soms wat eenvoudiger zou moeten nemen, maar dat niet doet.''



13. Welk lied ontroert u?

,,Het klinkt triviaal, maar dat is Downtown van Petula Clark. Dat is al 25 jaar het liedje van mij en mijn dochter Kelly. Toen ze 5 was bracht ik haar elke ochtend naar school en dan had ik in de auto een cd'tje met hits uit de jaren 70 opstaan. Altijd als ze in de auto stapte, wilde ze dit liedje horen. En dat doet ze nog steeds, al is ze inmiddels 30.''



14. Waar heeft u het meeste spijt van?

,,Ik heb bijna nooit spijt. Alles wat ik doe, is behoorlijk weloverwogen. Dat wil niet zeggen dat alles goed heeft uitgepakt, want ik neem heus wel eens een verkeerde beslissing. Maar ik vind het moeilijk om spijt te hebben van iets waar ik goed over nagedacht heb. Ik heb niet geheel toevallig een boek geschreven met de titel: Alleen huilebalken hebben spijt.''



15. Wat is uw lievelingsgerecht?

,,Oesters, dat vind ik echt een delicatesse.''