Het gaat vaker mis met kunstmatige zwangerschappen

In de Verenigde Staten kwam de moeder van een 21-jarige dochter er ineens achter dat de biologische vader van haar kind niet haar man is, maar een medewerker van de vruchtbaarheidskliniek waar kunstmatige inseminatie plaatsvond. De getroffen familie kwam de fout op het spoor toen ze een stamboom wilde opmaken. De dochter en haar ouders lieten een DNA-test uitvoeren en daaruit bleek dat vader en dochter geen enkele DNA-overeenkomst vertoonden.



De bewuste medewerker, Thomas Lippert, stierf in 1999 en het is nog steeds niet duidelijk of hij bewust handelde of dat er sprake is van een simpele fout. Het laboratorium is inmiddels al lang gesloten en de archieven zijn verre van compleet.



Hoewel er incidenten zijn, blijven vergissingen en fouten relatief zeldzaam. In 2015 kwamen in Nederland 4765 kinderen ter wereld na kunstmatige inseminatie. Omgerekend wil dat zeggen dat 1 op de 36 kinderen in Nederland met behulp van ivf is opgewekt. Uit de cijfers blijkt ook dat ongeveer één op de drie pogingen om met behulp van kunstmatige inseminatie een kind te krijgen succesvol is.