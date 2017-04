Het geheim van ouderdom

De oudste vrouw ter wereld is overleden. Emma Morano, een Italiaanse van 117. En bij verhalen over oudste mensen wordt altijd gemeld wat hij of zij heeft gedaan om toch zo oud te worden. Mevrouw Morano at vooral veel rauwe eieren en koekjes. Normaal sta ik niet zo lang stil bij dit soort berichten. Oude mensen gaan nu eenmaal op een gegeven moment dood. En als je zo’n hoge leeftijd hebt bereikt, is dat vaak vooral een kwestie van mazzel en goede genen. En rauwe eieren, blijkbaar.



In mijn studententijd werkte ik in een Utrechts verzorgingstehuis waar ook een vrouw woonde die al ruimschoots de 100 was gepasseerd. Ze vertelde me regelmatig bij een kopje koffie over alle dingen die zij in haar lange leven had zien gebeuren. Hoe ze als meisje kilometers moest lopen naar school, hoe het was om de eerste trein te zien rijden, twee wereldoorlogen mee te maken. Haar eerste telefoongesprek, haar eerste autorit. Haar leven begon in een tijd die je al bijna niet meer kunt uitleggen aan een kind van nu.