Het geloof als politiek wapen

De christelijke cultuur wordt door verscheidende politici misbruikt. Dat schrijven 25 prominenten in een petitie die online valt te ondertekenen, aangevoerd door onder anderen bisschop Gerard de Korte en Theoloog des Vaderlands Janneke Stegeman. 'Wij passen ervoor om ingezet te worden voor holle campagneretoriek, om als stemvee te worden opgetrommeld, om de symbolische stok te zijn waarmee anderen worden weggeslagen.'



Het is goed dat ze het opmerken, want het viel me al eerder op dat een aantal wraakzuchtige en onverdraagzame lijsttrekkers plotseling heel vroom blijkt te zijn. In veel interviews merken politici op dat onze geloofswaarden superieur moeten blijven, terwijl regelmatig de vraag rijst of ze ooit een kerk van binnen hebben gezien, bijvoorbeeld tijdens een zondagdienst.



Het geloof is vooral op de rechterflank getransformeerd tot handig verbaal wapen, waarmee de afkeer van vluchtelingen en andersdenkenden omgezet kan worden in electoraal gewin.



Als het al die politici daadwerkelijk om onze joods-christelijke cultuur is te doen, zouden ze wellicht ook actief de leegstand en sluiting van diverse kerken moeten bestrijden, christelijk onderwijs aanmoedigen én meer erkenning voor de christelijke feestdagen vragen. En waarom mogen al die winkels open op zondag?



Daar mag wel meteen een kanttekening bij worden geplaatst: de partijen die integer in de geest van hun geloof een partijprogramma hebben geschreven, werden eerder deze maand door een commissie van rechtsgeleerden teruggefloten.



De SGP wil bijvoorbeeld voor een abortusverbod strijden, maar dat is in strijd met het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. En het CDA zegt dat het financiering van moskeeën en islamitische organisaties door buitenlandse overheden wil schrappen. Niet barmhartig en bovendien discriminatoir volgens de rechtsgeleerden, omdat deze maatregel 'slechts islamitische instellingen treft en niet andere religieuze en/of levensbeschouwelijke organisaties.'



Kortom: politiek en geloof, die twee zaken gaan niet hand in hand, vooral niet in een staat die seculier wil zijn en blijven. Wat rest in campagnetijd is geloofwaardigheid van degenen die het evangelie prediken.



We kunnen alles vinden van Kees van der Staaij (SGP), maar anders dan zijn tegenstrevers is hij wel oprecht en consistent in zijn gedachtegoed en gedragingen. Dat kunnen we niet zeggen van al die cowboys die een religie willen politiseren.