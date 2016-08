'Het is aan u onze verhalen levend te houden'

Rollator

Hoogbejaarde mannen en vrouwen. Soms in een rolstoel, vaak met een rollator. Niet iedereen mocht ook komen van de dokter: het was te warm. En dan zijn dit nog de jonkies van het verzet: in de oorlog waren ze tieners of jonge twintigers.



Het gaat dus niet meer. Maar hoe nu verder? Hoe blijven hun verhalen levend als zij er zelf niet meer zijn om ze te vertellen? Als zij zelf niet meer langs scholen kunnen reizen om aan klassen vol kinderen uit te leggen wat vrijheid nu precies betekent en wat je er voor moet doen om haar te behouden?



88 jaar oud is Aagje Peerenboom. Een tiener nog maar was ze in de oorlog. Maar ze sloop in het donker door de straatjes van Marken om illegale verzetskrantjes rond te brengen. Nu zit ze aan een keurig gedekte ronde tafel, met op elk schoteltje een gebakje. Tegen de muur staat een groot en prachtig ingelijst portret van oorlogskoningin Wilhelmina, de moeder van het verzet.



Aagje vertelt over die keer dat ze bijna werd gepakt door Nederlandse politieagenten. ,,Ik voelde aan alle deuren in het steegje, eentje was er open. Ik kon naar binnen glippen en was veilig. Als ze me hadden gepakt met die pamfletten, was ik de klos geweest." Ze is hier om afscheid te nemen 'van alles wat we samen hebben gedaan'. ,,De herinnering zal niet blijven voortleven zoals nu. De jongeren moeten het overnemen, maar die weten niet hoe ze dat moeten doen."



Misschien is dat ook wel de eigen schuld van de verzetsstrijders, zegt Dick van Bentveld (89). Ook hij bracht als tiener illegaal krantjes rond in de oorlog, in Leiden. In het huis waar hij met zijn ouders woonde, zat ook een Joods jongetje ondergedoken. ,,Mijn kinderen zeggen: pap, we weten helemaal niets van je uit die jaren!" Zijn vrouw: ,,Ik heb de verhalen uit je moeten trekken." Dick: ,,Er ligt nu een grote rol voor jullie, de pers. Jullie moeten onze verhalen blijven vertellen, ieder jaar weer."