Het is de schuld van de elite

Weerzien

Als een donderslag bij heldere hemel kozen de Britten via een referendum voor een vertrek uit de Europese Unie. En om er geen misverstand over te laten bestaan waar het precies om ging op die memorabele donderdag, zei Brexit-kopstuk Nigel Farage het zo: ,,Dit is een zege op big business, dit is een zege op big politics." Een zege van de kleine man op de hoge heren.



Sinds deze zomer bestaat er geen onoverbrugbare kloof meer tussen het volk en de elite. Het volk heeft er een plank overheen gelegd en heeft de elite te pakken. ,,Mensen hebben het gevoel dat ze niet gehoord worden'', zei Margaret MacMillan, historica aan de universiteit van Oxford. ,,Een gevaarlijke stemming.'' En Amerikaans econoom en voormalig minister van Financiën Lawrence Summers: ,,De burgers zijn boos, en ze worden nog bozer als het land de koers niet wijzigt.''



In Nederland weten we al dat het mis kan gaan. Op 6 mei 2002, nadat eerder op de dag Pim Fortuyn werd vermoord, trekken honderden woedende mensen naar het Binnenhof. Ze gooien met stenen, steken een auto en plantenbakken in brand, en roepen 'Melkert Moordenaar!'. De toenmalige PvdA-leider is dan al een tijdje het symbool van de elite die niet wil luisteren naar het volk. Mensen die toen in het Kamergebouw waren, krijgen nog de rillingen als ze terugdenken aan die avond.



In Groot-Brittannië heeft de regering deze keer geluisterd. Ze kon ook niet anders, want Cameron had beloofd de uitslag van het referendum te volgen. Ook in Amerika kan niet meer worden weggekeken. Dat laat de opkomst van Donald Trump meer dan duidelijk zien. Veel Amerikanen zijn zo verschrikkelijk boos op de heersende elite in de persoon van Hillary Clinton, dat ze met open ogen achter een man aanhollen, die aan de lopende band racistische, agressieve, opschepperige en neerbuigende dingen roept over Mexicanen ('Verkrachters!'), over moslims ('De islam haat ons'), over mede-Republikein en Vietnamveteraan John McCain ('Alleen maar een held omdat hij zich gevangen liet nemen'), over een kritische vrouwelijke journalist ('Ach, ze bloedde uit haar jeweetwel'); eigenlijk over iedereen. Er is niemand in Amerika die nog niet beledigd is door The Donald.



Maar ondertussen legt hij wel de vinger op de zere plek. Een grote groep burgers voelt zich inderdaad, in de woorden van Margaret MacMillan, 'niet gehoord'. Net als in Groot-Brittannië, net als in Frankrijk en Duitsland en net als in Nederland. Hoe dat komt? Dat is een saai en vaak ongrijpbaar verhaal. Maar wel belangrijk.



Het heeft te maken met een elite (jawel) van politici, bankiers en economen die vol goede bedoelingen iets bedacht heeft om de wereld een stuk rijker én efficiënter te maken. De kern: zo min mogelijk obstakels voor kapitaal, goederen en diensten. Waarom dure Nederlandse televisies maken in Eindhoven als het een stuk goedkoper kan in Zuid-Korea? Scheelt de consument ook in de portemonnee. En waarom dure Amerikaanse auto's uit Detroit? Een gezin uit Texas rijdt net zo lekker in een geïmporteerde auto uit Japan. Prima toch?



Tot op zekere hoogte. De wereldhandel als geheel functioneert prima. Er wordt veel geld verdiend. Maar niet door iedereen. In Amerika, Groot-Brittannië en Nederland gingen aan de ene kant fabrieken dicht, terwijl aan de andere kant goedkope arbeidskrachten binnenkwamen om het werk dat er nog wel was over te nemen van de plaatselijke bevolking. Superefficiënt, maar het heeft er mede toe geleid dat het verschil tussen rijk en arm in dertig jaar niet zo groot is geweest - aldus een recent rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Uit datzelfde rapport blijkt ook dat de onderste 40 procent van de rijke landen niet of nauwelijks heeft geprofiteerd van de economische groei.