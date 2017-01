Het is groen en gezond

Niet alleen zuivert een plant in huis de lucht, je gaat er zelfs beter van presteren. In 2011 plaatsten Noorse onderzoekers twee groepen studenten in een ruimte met en in een ruimte zonder planten. De concentratie van de studenten in de ruimte met planten bleek niet alleen beter, ze waren ook productiever. Hun prestaties namen zelfs met 20 procent toe. Uit een vergelijkbaar Nederlands onderzoek van TNO en de Universiteit Leiden bleek bovendien dat mensen die zich omringen weten met één of meer planten creatiever zijn.



Plantenmerk Air So Pure lift niet alleen mee op bewustzijn over gezondheid, kamerplanten zijn ook al een tijdje heel erg in. Volgens trendonderzoeker Aafje Nijman komt dat doordat we in een onzekere tijd leven, in een wereld waarin we niet meer weten wie we wel en wie we niet kunnen vertrouwen. In zo'n situatie zijn we geneigd terug te grijpen op bekende waarden en normen en koesteren we tradities. ,,We hebben behoefte om terug te vallen op iets eerlijks, iets echts'', aldus Nijman, die voor onder meer Bloemenbureau Holland en Tuinbranche Nederland jaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen schetst. ,,Bloemen en planten zijn daar een invulling van. De natuur liegt niet, daarom plaatsen we haar op een voetstuk, als ons nieuwe geloof.''