'Het is nu wachten op totale genocide'

Grote kans op genocide

Uit onderzoek van het US Holocaust Memorial Centre blijkt dat nergens op aarde de kans op genocide groter is dan op de Rohingya. Ook volgens Wildeman is het wachten op genocide in Myanmar. ,,Het is lastig om exacte cijfers te verzamelen over de Rohingyas, want deze mensen bestaan officieel niet. In Bangladesh zitten hier naar schatting zo’n 400.000 Rohingya-vluchtelingen, maar slechts ongeveer 30.000 daarvan zijn officieel geregistreerd via UNHCR. De rest is illegaal en mag van Bangladesh niet geholpen worden.''

Sinds 1992 voert de regering van Bangladesh namelijk een beleid van het ontkennen van de vluchtelingenstatus van Rohingyas. Die moeten vanuit Myanmar eerst de natuurlijke grens - de Naf-rivier - over, zodat ze Bangladesh kunnen bereiken. Vervolgens zijn er volgens Wildeman gebieden met landmijnen als ze in Bangladesh aan land komen. Uiteindelijk moeten ze dan ook nog ongezien langs de grenscontrole komen. Er zijn volgens Wildeman ongeveer 30.000 mensen de grens overgegaan de laatste paar maanden. ,,Ik denk dat een death-ratio van 5% niet onrealistisch is. Dan heb je het over ongeveer 1500 doden.''

Bangladesh laat echter niemand toe en sturen de vluchtelingen weer terug. De Rohingyas zitten gevangen in een gebied waar het leger ze van de ene kant aanvalt en ze aan de andere kant de grens niet over mogen. Volgens Amnesty zitten ze ingesloten tussen twee wrede staten. ,,Het helpen van de moslims is in Bangladesh ook niet toegestaan. Dus eenmaal hier, staan ze er alleen voor'', aldus Wildeman.