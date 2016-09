Het is zwart, het is wit, het is Jan des Bouvrie!

Zo'n vijftig jaar zit hij nu in het vak. En in die periode leerde ontwerper Jan des Bouvrie (74) Nederland te wonen, zo valt te lezen in zijn net verschenen memoires Doen!



Des Bouvrie haalde aan het begin van zijn carrière zonder mededogen de bezem door de traditionele polderinterieurs vol schrootjes, hoera-gordijnen en vreugdeloze linoleumvloeren.



Hij introduceerde, samen met echtgenote en steun en toeverlaat Monique, bijna therapeutische termen als woondiscipline, keukengevoel en terrasbeleving om Hollanders aan de witte, strakke inrichting voorzien van bijpassende meubelstukken te krijgen.



Dat lukte. Het nieuwe geld ging als eerste om. En nog steeds is Des Bouvrie apetrots op die erkenning en waardering: ,,Mies Bouwman, Joop van den Ende en Monique van de Ven hebben allemaal een kubusbank aangeschaft. Monique verhuisde de bank zelfs per zeecontainer mee naar Amerika, toen ze met Jan de Bont naar Hollywood vertrok. En er staat nog steeds een exemplaar in haar woonkamer. Ik vind dat mooi. Net zoals de wetenschap dat bij onze huidige koning een van mijn keukens is geplaatst.''



Glamourland

Zijn filosofie werd later zo'n hit bij het grote publiek - dat hem vooral via de plaag-tv van societyprogramma Glamourland leerde kennen - dat hij in Naarden zijn eigen conceptstore Het Arsenaal kon beginnen. Daar etaleert hij tot op de dag van vandaag zijn omvangrijke oeuvre. Van sobere banken en gestroomlijnde chaises longues tot enorme kookeilanden. En ook: ingewikkelde vazen, opzichtige vloerkleden en kussens van nepbont en andere edelkitsch.



Vanwege dat uitgebreide en uiteenlopende repertoire verwijst Des Bouvrie het liefst naar zichzelf als totaalarchitect. Maar criticasters gebruiken soms minder vleiende benamingen. Ze noemen hem de koopjeskoning. Of bestempelen hem als een meubelschnabbelaar, die het vak in de uitverkoop heeft gedaan door met massaproducenten als Princess, Bruynzeel en klusketen Gamma in zee te gaan.