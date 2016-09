Het moorden gestopt met een barbecue

Straatfeest

Als de scholen weer beginnen, het weer omslaat en minder mensen op straat rondhangen, neemt het geweld af en kunnen ze hun werk een paar maanden staken. Killing season is voorbij, zeggen ze hier. Nu is het moment om het succes van de Mothers Against Senseless Killings te vieren met een straatfeest. Sinds hun komst is op deze plek geen schot meer gelost.



,,Ze geven ons een veilig gevoel'', zegt Edwina 'Mama' Knight (91). Ze kwam hier 53 jaar geleden en voedde dertien kinderen op in de stenen bungalow met uitzicht over het kruispunt. Vroeger sliep ze in zwoele zomernachten weleens op de veranda - ondenkbaar in het Englewood van nu.



Dood

Het is een wijk geworden waar een 22-jarige, Jermaine Kelly, over zijn jeugdvrienden zegt: ,,Ze zitten vast of zijn dood." Zelf beleefde hij de laatste jaarwisseling nog achter de tralies. Inmiddels helpt hij Tamar Manasseh door kinderen basketballes te geven.



Of neem Tatiana, een hoogzwangere vrouw. ,,Ik woon hier nu een paar maanden en het valt me mee, vergeleken met het appartement waar ik vandaan kom. Daar was elke dag wel een schietpartij. In Englewood moet je altijd over je schouder kijken."



Bang

De patrouillemoeders hebben daar geen last van, verzekert Mannaseh. ,,Iedereen is bang voor een moeder", concludeert ze vrolijk. Af en toe sust ze een ruzie, gewoon, door een hamburger aan te bieden.



Zelfs gangleden komen eten en kletsen wat. ,,Gangs zijn voor velen een vorm van familie. Wij bieden daar een alternatief voor." Manasseh bekostigde de dagelijkse barbecues aanvankelijk uit eigen zak, maar inmiddels stromen donaties binnen.



Want waar de politie er niet in slaagt het geweld te beteugelen, is het de moeders wél gelukt een stukje Chicago veiliger te maken. ,,Politie?" Manasseh lacht schamper. De relaties met agenten zijn 'vreselijk', verheldert ze. Het ging al moeizaam, en sinds beelden opdoken van de agent die Laquan McDonald doodschoot terwijl hij bij hem vandaan liep, vertrouwt niemand de politie nog.



Hotdogs en hugs hebben meer effect. Op kleine schaal dan. Even na vijven gebeurt drie kilometer verderop wat zo gewoon is geworden. Iemand vuurt op twee mannen in een steegje. De oudste, 45 jaar, overleeft het niet.