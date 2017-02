'Het nomadenbestaan zonder kinderen past bij mij'

Paspoort Floortje Dessing Geboren: 31 augustus 1970 in Heemstede.

Opleiding: Hbo kunst, media, technologie.

Carrière: Komt via de Amsterdamse zender Extra 108 terecht bij Veronica, waar ze eerst bij de radio werkt en later voor de televisie. Maakt daar, en later bij LLINK en BNN, reisprogramma’s. In 2016 wint ze met Floortje naar het einde van de wereld de Gouden Televizier-Ring. Ook wordt ze Omroepvrouw van het Jaar.

Dessing schrijft reisboeken en heeft met een partner twee winkels met duurzame kleding in Amsterdam.

Privé: Single. Ja zeg, ik ben geen freak, roept ze quasi-verontwaardigd als we ons verbazen over de aanschaf van zoiets burgerlijks als een appartement in Amsterdam-West. Maar vervolgens erkent beroepsreiziger en kijkcijferkanon Floortje Dessing dat haar dagelijkse routine niet bepaald gangbaar is.



Nee, ze heeft geen magnetron. Sterker: ze kan zich niet herinneren wanneer ze voor het laatst iets heeft gekookt c.q. opgewarmd. Ze ploegde evenmin zelf door de woonbladen, haar zus ging aan de gang met de inrichting van haar huis. Want shoppen voor meubels, bestek en servies is minder aan Dessing besteed dan het plannen van ingewikkelde routes in bijna onbegaanbare oorden. Maar nu ze eenmaal haar eigen plek heeft, begint ze er toch aardigheid in te krijgen. ,,Het is geen functioneel hol waar ik mijn koffers tijdelijk naar binnen smijt en alleen slaap. Ik vind het belangrijk dat ik na een lange reis echt ergens thuis kan komen. Ik moet niet helemaal een zwerver worden. Zo'n vier maanden per jaar ben ik in Nederland. Ik heb geen zin meer om dan in een hotel te zitten, in het huis van vrienden of bij familie te bivakkeren, zoals ik de laatste jaren heb gedaan.''

Volledig scherm © Marco Hofsté Haar onlangs binnengesleepte trofee - de wisselbeker voor Omroepvrouw van het Jaar - mag op een prominente plek in de huiskamer rekenen. De nog bij haar ouders geparkeerde Gouden Televizier-Ring komt er straks naast. En ze heeft meer om zich op te verheugen. ,,Ik ben boven een goede vriend gaan wonen. Onwijs leuk: ik kan het prima vinden met zijn vriendin en ben stapeldol op hun pasgeboren zoontje. Niet te claimerig hoor, gewoon relaxed. Ook leuk: ik kan mensen vragen thuis bij me langs te komen en ik koop weleens bloemen om het gezellig te maken. Het is er ook netjes, ik ben totaal niet van de rotzooi en schmutz, die ik onderweg wel tegenkom.''



Je wordt toch geen huismus nu je de belangrijke tv-prijzen binnen hebt?

,,Nee, nee. Ben je gek. Ik zal nooit een op de bank hangende, cake bakkende Netflix-fanaat worden. Dat gen ontbreekt volledig. Ik heb mij erbij neergelegd dat ik door mijn karakter altijd onrust en drang zal voelen om de wereld in te trekken. Ik moet mensen ontmoeten, plekken ontdekken, verhalen vertellen. Ik sta mezelf nooit toe om niks te doen. Zit ik eindeloos in het vliegtuig, dan lees ik stapels oude kranten die ik meesjouw om gemist nieuws in te halen, ik kijk documentaires of ik zit te monteren. Ik kijk onderweg nooit de The Big Bang Theory of een gezellige film. Heel vermoeiend: ik moet iets nuttigs doen, iets leren. Dat heb ik van mijn vader en dat is mijn tic. Dat is wie ik ben. Daar word ik gelukkig van. Waarom? Ja, waarom? Bij interviews moet ik nadenken over mezelf. Het rare is: ik vind het moeilijk om met een gedegen analyse te komen. Waarom doe of wil ik iets? Ik vrees dat ik vaak geen pasklaar antwoord heb op de vraag waarom ik leef zoals ik leef. Ik zal niet zeggen dat mijn keuzes willekeurig zijn, ik maak ze zeker bewust. Maar ze zijn tegelijkertijd impulsief, automatisch en intuïtief.''

Quote Ik voel me vaak een buitenstaander Floortje Dessing

Volledig scherm © Marco Hofsté

De offers die daarbij horen, neem je voor lief?

,,Dat klopt. Ik leid een vreemd bestaan en voel me vaak een buitenstaander. Ik heb een druk sociaal leven en hecht veel waarde aan familie en vrienden. Maar mijn appartement zal nooit een leefhuis worden vol kinderen en huisdieren. Toch had ik geen andere afslag willen en kunnen nemen. Ik zal ook nooit weten hoe het geweest had kunnen zijn. Maar ik voel: het nomadenbestaan zonder kinderen past bij mij. Ik heb een bloedhekel aan voorspelbaarheid, regelmaat en ritme. Het lukt me niet die in mijn systeem te krijgen, ze zitten domweg niet in me. Ik moet op pad omdat er zoveel moois valt te ontdekken. Soms hoor ik: 'Je bent verslaafd aan het reizen, onderweg zijn is een vlucht om te voelen dat je leeft'. Nee. Fuck it. Totale onzin. Het is als het passeren van een boekwinkel met een waanzinnige selectie. Je kunt doorlopen, en je dag zal prima zijn. Maar je kunt ook naar binnen gaan en je daar verliezen in het aanbod. Ik word heel blij van de schoonheid van de wereld, ik laat me lokken, wil daardoor voortdurend op pad. Die drang zorgde ervoor dat ik mijn conclusies heb getrokken: ik moet het een kind niet willen aandoen, een moeder die er nooit is. Het leven an sich is eigenlijk een gek concept: je neemt allerlei beslissingen en hoopt maar dat het goed uitpakt, zonder dat je weet wat je werkelijk te wachten staat. Maar ik durf te zeggen dat ik achter mijn keuzes sta. Als ik morgen van een klif val, denk ik de laatste seconde: ik heb alles uit het leven gehaald wat erin zat.''

Wil je dat niet delen met een partner? Je bent nu single?

,,Klopt. Een relatie is niet zaligmakend, alleen zijn is prima. Ook leuk als er straks wel weer iemand is. Ik heb altijd superleuke relaties gehad, het kostte me nooit moeite om een vriend te vinden. Maar ik realiseer me dat het een beetje ingewikkeld is om met mij samen te zijn. Veel mannen willen geen vrouw zoals ik. Het is niet dat mijn relaties altijd maar sneuvelen door mijn werk, maar meer dat ik nou niet bepaald het verzorgende type ben dat altijd klaarstaat en met wie het gezellig aan tafel zitten is. Ik ben niet van het huisje-boompje-beestjeprincipe. Ook trekken mannen het natuurlijk niet, iemand die meer dan zeven maanden per jaar weg is. Dat vinden ze ongezellig. Terwijl het met mij nooit saai is, ik kom altijd terug met bijzondere verhalen. Misschien ligt het aan mij: ik kan een tijd bijzonder intensief met een man samenzijn en vervolgens drijven we uit elkaar. Niet omdat hij mij verveelt, maar omdat het zo op de een of andere manier bij mij werkt. Met al mijn ex-en ben ik nog steeds goed bevriend en met een aantal werk ik ook nog samen.''

Na 25 jaar in het vak kreeg je twee belangrijke prijzen. Neemt daardoor de druk toe om nog betere programma's te maken?

Volledig scherm © Marco Hofsté ,,Het voelt dubbel. Aan de ene kant brengt die waardering een soort rust: het vormt het bewijs dat mensen genieten van wat ik met mijn team maak. De portretten brengen een soort inzicht, kijkers steken er wat van op. En het is ons schijnbaar ook gelukt ¿ net als Boer Zoekt Vrouw en Heel Holland Bakt ¿ om met Floortje naar het einde van de wereld een eigen, herkenbare sfeer en identiteit te ontwikkelen. Dat is tof. Anderzijds brengen die prijzen verwachtingen met zich mee, terwijl het lastig is om de mooiste verhalen en de juiste personen te vinden. De mensen die kiezen voor een eenzaam leven in de wildernis doen dat niet omdat ze zichzelf nou eens uitgebreid op de radar willen zetten. Communicatie met hen is vaak ingewikkeld. Voor het nieuwe seizoen ben ik op bezoek geweest bij een Rus op het eiland Wrangel, een regelrechte diepvries vol ijsberen en een stipje in de oceaan boven Siberië richting Noordpool. De laatste plek op aarde waar mammoeten leefden. Eerst vliegen naar een stad in het oosten van Alaska en vervolgens acht dagen op een expeditieschip om er te komen. Ik had de man vooraf nooit gesproken, wist niet hoe zijn stem klonk, hij kon maar een keer per maand mailen met de buitenwereld. Eenmaal aangekomen bleek hij een intelligente, grappige en scherpe gozer die op een mooie manier kon vertellen over zijn drijfveren om in afzondering te leven. Een kwestie van geluk. Ik had ook een lomp of saai persoon kunnen treffen. Ik vind het natuurlijk altijd fijn als het mensen zijn die bewust offers brengen om een bestaan te kunnen leiden op bijzondere plekken. Ik ben net terug uit Australië, waar een stel al een half jaar in totale eenzaamheid bivakkeert op een vuurtoreneiland. Geen telefoon, tv, internet of vrienden. Dat vind ik mooi.''

Wat is daar mooi aan? Het heeft toch ook iets decadents om comfort op te zeggen voor een hutje in de jungle?

Quote We focussen ons vooral op het negatieve, de tekortkomingen ,,Zeker. Niet iedereen kan zich dat permitteren. Maar ik waardeer mensen die de kwaliteit van hun leven willen opkrikken, die weigeren zich te laten meesleuren in de dagelijkse ratrace en die bewust kiezen voor ruimte en natuur. Dat intrigeert mij. Bij ons in het westen vinden we alles vanzelfsprekend, ik ook hoor. De gemiddelde burger heeft de welvaart binnen handbereik: warm water, gas, winkels vol prachtige producten, er stroomt benzine uit de pomp en we kunnen 's avonds afspreken om te genieten van sport, cultuur of whatever. In ontwikkelingslanden willen ze allemaal wat wij hebben: een wasmachine, glad asfalt en een paspoort waarmee je de grens over kunt. En toch klagen wij over van alles en nog wat. Files, drukte. We focussen ons vooral op het negatieve, de tekortkomingen. Die afkeer daarvan bindt de mensen in Floortje naar het einde van de wereld. Zij weigeren daar nog langer aan mee te doen. Ik verbaas me over zo'n Hollandse uitspraak als 'joepie, de week is weer doormidden'. En: 'nog even en dan is het weer zaterdag'. Of: 'gelukkig het is vakantie'. Alsof we leven van vakantie naar vakantie en van weekeinde naar weekeinde. Als we niet oppassen rammen we die andere dagen er gedachteloos doorheen. Ik zal nooit zeggen dat elke dag een feestje is - zo ervaar ik het evenmin - maar iets minder achteloosheid zou mooi zijn.''

Quote Ik houd intens van Nederland en geniet enorm van al het moois hier

Waarom ga je zelf niet op een eiland zitten?

,,Nee zeg. Ik houd intens van Nederland en geniet enorm van al het moois hier. Van mijn vrienden en mijn familie voorop. En van de fantastische faciliteiten. Op zaterdag een dikke krantenbijlage met een kop koffie in de stad lezen, ik vind het een fucking cadeau. Kiosken met tienduizend bladen in de schappen, restaurants met het lekkerste eten dat je maar kunt bedenken. Voor mij hoeft het niet ingewikkeld of groots en meeslepend te zijn. Ik stap op mijn fietsje, rijd naar de duinen en dan ben ik gelukkig. Ik zou graag met een zeezeiler vier jaar de wereld rondgaan, maar mijn vader en moeder zijn op leeftijd. Dan ga ik toch niet vier jaar van onze tijd met elkaar weggooien door ze niet te zien? Wat dat betreft is mijn baan perfect: ik kan de wereld beleven en toch terug naar dat warme nest van thuis. Nog steeds de veilige haven na een woeste reis. Er staan altijd een warm bedje en een kop thee klaar of mijn vader bakt een eitje voor me. Hij is heel kwiek, maar wel 87 jaar. Mijn ouders houden me voor: vier het leven en treur niet als wij dood gaan, dat hoort bij de natuur, zo gaat dat. Maar ik ben daar niet goed in. Ik ben een sentimentele dweil en vrees dat elementaire moment dat mij gaat overkomen: dat ik wees word.''

Krijg je nooit genoeg van jetlags? En moet je niet zuiniger zijn op jezelf? Je liep de afgelopen jaren tijdens je reizen knokkelkoorts en een hersenvliesontsteking op.