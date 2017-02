Het sprookje van het Weense Operabal

Opvoeding

Helgering en Niesten blijken de enige Nederlanders in die jonge, internationale ploeg die naast veel Duitstaligen deze 61ste editie ook Chinezen, Zuid-Koreanen, Amerikanen en Russen telt. Leuke, toegankelijke mensen met wie het aardig een schnitzeltje prikken was bij wijze van kennismaking, aldus het dansende 'nee, we hebben geen relatie' duo.



Hij is keeper bij hockeyclub HGC en studeert rechten in Amsterdam. Zij stond op de catwalk van de Amsterdam Fashion Week en is in diezelfde stad laatstejaars van de opleiding logistiek/economie. Beide familievrienden gingen op stijldansen omdat - om in het jargon van Jort Kelder te blijven - het eigenlijk zo heurt. Nicole's meegereisde moeder Eveline: ,,Het is wat mij betreft onderdeel van de opvoeding en algemene ontwikkeling. Net als leren zwemmen en naar school gaan.''



Na jaren van walsen en wisselpassen was eerdere deelname aan het debutantenbal in Noordwijk dan ook een logisch en vooral leuk vervolg. En geen prestigieuze aangelegenheid die past bij een bepaald milieu, zegt Johan Anton die veelvuldig in het niet onbemiddelde Wassenaar wordt gesignaleerd.



Johan Anton: ,,Het gedoe over status is zwaar overrated. Het fenomeen debuteren en een bal openen is namelijk niet heel bekend in Nederland. En met leuk dansen poets je ook bepaald je cv niet op.'' Nicole: ,,Het enige doel dat ik hiermee heb is lol. Op de vloer staan in Wenen leek ons een sprookje en na Noordwijk het hoogst haalbare voor de amateur.'' En moeder Eveline: ,,Vroeger was een debutantenbal de gelegenheid waar families van adel elkaar leerden kennen. Tegenwoordig mag iedereen meedoen, mits je tussen de 17 en 21 jaar bent en je ritmegevoel op orde is.''