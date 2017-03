'Het Torentje is niet het eindpunt'

WERK

'Niet meer asfalt'



U maakt autorijden te duur om überhaupt op mijn werk te komen.

,,Als je om 8 uur op je werk moet zijn, sta je in de file. En file is voor niemand leuk. Daarom moeten we die files oplossen. De oplossing is niet meer asfalt, maar rekeningrijden. Door onze plannen staat er straks 60 procent minder files. Dat komt, omdat de helft van het verkeer in de spits geen woon-werkverkeer is. Die kunnen dus ook later de weg op. Ja, je gaat met onze kilometerheffing meer betalen als je in de spits rijdt. Opdat het niet oneerlijk uitpakt, verlagen we ook belasting op arbeid.''



U wilt ook af van de belastingvrije kilometervergoeding voor woon-werkverkeer.

,,We zijn de enigen in Europa die deze onkostenvergoeding hebben. Wij stoppen dat in andere belastingmaatregelen. We hebben ook een ambitieus plan voor het openbaar vervoer. Ik wil niet zeggen dat iedereen de trein in moet. Ik heb het over een slimme combinatie van vervoer. Het is beter om P+R-locaties buiten de stad te maken, waar je je auto neer kunt zetten en het laatste stuk met het ov de stad in kunt. Ik wil de status quo veranderen. Andere partijen zijn in woord ambitieus, maar als je naar de programma's kijkt, blijft het super old school.''



Rijdt u in een elektrische auto?

,,Nee. Ik heb twee jaar geleden een nieuwe auto gekocht en toen waren die auto's nog knetterduur. Die prijzen dalen nu snel. Ik kocht een Volvo V70. Ja, een zware auto, maar wel de zuinigste in zijn klasse. Mijn volgende auto zal vast een elektrische of hybride zijn. Ik vraag ook niet van mensen om overnight te veranderen.''



Vergelijk de standpunten van de lijsttrekkers over werk:

(werkt het beste op desktop of tablet, op mobiel is inzoomen noodzakelijk)