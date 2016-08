Het ultieme gluren bij de buren

Lastig

Ellie Norden deed negen jaar geleden mee aan Schatjes, een van de eerste coachingprogramma's op televisie. Haar zoon en dochter waren toen 9 en 6 jaar. ,,Ik keek vaak naar het programma, vond het interessant. Onze zoon heeft het syndroom van Asperger en ik had soms mijn handen vol aan de opvoeding. Toen onze dochter het lastig begon te vinden dat veel aandacht naar hem ging, heb ik ons opgegeven. In een opwelling, want ik was ten einde raad. Mijn man wist er niks van, die moest ik een week later vertellen dat een redacteur zou langskomen."



Norden en haar man twijfelden, wilden ze wel met hun probleem op televisie? ,,We hadden een goed gevoel bij het programma en de makers en dachten: wat hebben we te verliezen?"



Terugkijkend zijn ze blij dat ze hebben meegedaan. ,,Het heeft ons gezin ontzettend veel gebracht, ik pluk nu nog de vruchten van dat programma. Wat ik heel bijzonder vond, is dat we andere mensen ook hebben geholpen. Nadat het programma was uitgezonden, kregen we reacties van ouders die in soortgelijke situaties zaten en veel hadden gehad aan onze aflevering. Natuurlijk was het ook confronterend, ze lieten onze kinderen ook huilend en met speelgoed gooiend zien."



In haar omgeving was ook onbegrip. ,,Sommige vrienden vroegen zich hardop af waarom we onze vuile was buiten hingen. Die hadden zoiets van: moet dat nu op televisie? Maar we hebben er geen vriendschappen om verloren, ze zagen ook wel dat het goed was voor ons gezin."



Psycholoog Verweij: ,,Het is heel dapper van mensen om zich kwetsbaar op te stellen voor een miljoenenpubliek. Het is makkelijk om daar een oordeel over te hebben, maar voor sommigen is het echt de laatste strohalm, een stok achter de deur. Als iemand dan zijn hele hebben en houwen op televisie uit de doeken doet, kun je daar alleen maar respect voor hebben. Al zullen er zeker ook deelnemers tussen zitten die het belangrijk vinden om op televisie te komen. Ik word gezien dus ik besta. De menselijke hang om gezien, gehoord en geliefd te worden is groot. Dat doen we soms via een omweg: de televisie."



Norden: ,,Ik ben blij dat we het hebben gedaan. Hoewel onze kinderen, ze zijn nu pubers, het soms lastig vinden dat het nog steeds online te zien is." Volgens Norden heeft de populariteit van dit soort programma's vooral te maken met oprechtheid. ,,Wij stelden ons open, toonden ons kwetsbaar en dat wordt gewaardeerd."



Johanna Dijkstra (37, ondernemerscoach) kijkt voor haar plezier en met een professioneel oog. ,,Ik vind het intrigerend te zien hoe mensen hun eigen problemen niet zien. Ik zou bijvoorbeeld heel zenuwachtig worden van veel schulden, maar in die programma's hoor ik dan 'ik wist niet dat het zo erg was'."



Naast het vermaak helpen deze programma's haar ook in haar werk. ,,Je ziet goed dat er altijd meer kanten aan een probleem zitten. Zelf kijk ik het liefst naar Peter R. De Vries, misdaadverslaggever. Dat kun je ook onder dit soort televisie scharen. Mensen gaan ook daar met de billen bloot. Waar ik ook graag naar kijk is The Millionaire Matchmaker op TLC. Niet dat ik een miljonair aan de haak wil slaan, maar omdat het een hilarisch programma is. Zo'n presentatrice die anderen leert om een rijke man aan de haak te slaan en rustig tegen zo'n deelneemster zegt: 'Ga even naar de kapper'. Geweldig."



Voor veel kijkers zijn de onderwerpen herkenbaar. We hebben allemaal weleens krap bij kas gezeten. Of een klus niet afgemaakt. De herkenning zit ook in de deelnemers. Het gaat over echte mensen, de moeder op het schoolplein, de vader in de buurt. Dat maakt dat zo'n programma dichtbij komt.



Monique (46) deed mee aan Help, Mijn Man Is Klusser!. In april 2015 kwam hun aflevering op televisie. ,,Ik keek eigenlijk zelden naar het programma. Ironisch genoeg was het mijn man die altijd keek. Hij zei dan altijd: 'Zo erg is het gelukkig bij ons niet', maar zo erg was het wél. Ik had onder andere geen badkamer, die lag in puin. En ik sliep al twee jaar in een slaapkamer zonder raam. In het kozijn hing een stuk plastic dat als raam diende. Een vriendin gaf ons op, ze zag dat ik eraan onderdoor ging. Ik woonde in een bouwput en stond eerlijk gezegd op het punt om weg te gaan. Ik wilde niet meer in de puinhoop leven. Omdat hij veel klussen begon, maar niks afmaakte, ontstond een situatie die niet meer houdbaar was. Eerst wilde ik niet meedoen, maar ik heb toch ingestemd. Ik kon hem alleen op deze manier laten zien dat de grens was bereikt."