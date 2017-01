'Het Westen moet zich veel weerbaarder opstellen'

Uw onderzoeksresultaten zouden 'twijfelachtig' zijn. U zou 'stemming maken tegen moslims'. Een groep 'antifascistische' Berlijnse studenten voerde afgelopen najaar campagne tegen u.

,,Linkse kranten als de Taz en Neues Deutschland noemden mij zonder wederhoor 'die racistische professor'. Uiteindelijk moest ik mij voor een volle zaal studenten verantwoorden. Ik dacht hen met onderzoeksresultaten te kunnen overtuigen. Maar alles wat ik zei stuitte op hoongelach, terwijl mijn tegenstanders luid applaus kregen voor beweringen zonder enige feitelijke onderbouwing. Het was een soort showproces, waar notabene ook enkele collega's vrolijk aan meededen."



Die ervaring heeft hem gehard, zegt Koopmans. ,,Mensen die mij aanvallen deinzen er niet voor terug mijn onderzoeksresultaten te verdraaien en ronduit te liegen. Die spreek ik daar op aan. Ik geef ze niet eens een hand meer."



Waar komt die weerstand vandaan?

,,In de denkwereld van mijn tegenstanders ben je 'fout' als je kritisch kijkt naar de islam en naar de wenselijkheid van immigratie omdat je daarmee rechts-populisten als Wilders en in Duitsland de AfD in de kaart zou spelen. Er zit ook een klasse-aspect aan: als je niet meedoet aan die lofzang op de islam, op diversiteit en de multiculturele samenleving ben je een tokkie: kwaadwillend en dom."



Een andere reden dat het integratiedebat in Duitsland 'zo'n vijftien jaar achterloopt', zegt Koopmans, is dat Nederland de ervaring heeft van de jihadistische moord op Theo van Gogh. Tot aan de recente aanslagen ging islamistische terreur aan de Bondsrepubliek voorbij.



,,Dat heeft ook te maken met de moslimpopulaties in Duitsland. In meerderheid zijn dit Turken en mensen van de Balkan, relatief weinig Arabieren. Maar dat laatste voordeel heeft Angela Merkel met haar 'Wir schaffen das' en de komst van meer dan een miljoen mensen uit het Midden Oosten met één gebaar teniet gedaan."



Het moet mogelijk zijn om over ingrijpende beslissingen als Merkels politiek van open grenzen vragen te stellen, zonder van islamofobie en racisme te worden beschuldigd, vindt Koopmans. ,,Het is smakeloos om te stellen dat aan Merkels handen bloed zou kleven, maar je moet niet doen alsof massa-immigratie iets is dat een land zomaar overkomt. Het is een keuze. Merkel mag zeker worden verweten dat zij de grenzen van Europa heeft opengezet zonder de rest iets te vragen."



Hoe is uw contact met de politiek?

,,Door partijen als de CDU/CSU en de FDP word ik regelmatig geconsulteerd. In de nieuwe Duitse integratiewet zijn ook enkele adviezen van mij terug te vinden."



In Koopmans' voorstellen ligt de nadruk op verplichtende inburgeringscursussen, het stellen van duidelijke eisen voor het verlenen van permanente verblijfsvergunningen en bij naturalisatie, en het handhaven van de principes van de rechtsstaat.



,,We moeten veel duidelijker definiëren wat de kern van de rechtsstaat is. Nu is het enorm moeilijk om migranten, die zonder papieren of met valse identiteitsbewijzen zijn binnengekomen, uit te zetten. En wanneer afgewezen asielzoekers worden teruggestuurd, schreeuwen critici moord en brand over 'nazi-praktijken'.''



,,Dit soort verwrongen gedrag ondermijnt juist de rechtsstaat. Het is een gevolg van verkeerde politieke beslissingen als hier zoveel kwaadwillenden kunnen rondlopen, die niet uitgezet kunnen worden. Dat zijn misstanden die doden kunnen kosten. Het is ook niet rechtsstatelijk om iedereen maar binnen te laten en daarmee gewetenloze mensensmokkelaars in de kaart te spelen. Hoe kan dat een 'Europese waarde' zijn?"



Onlangs waarschuwde Koopmans: vertegenwoordigers van de 'elite' moeten hun ivoren torens verlaten als zij het populisme de wind uit de zeilen willen nemen. Volgens de hoogleraar zetten 'kosmopolieten', die culturele en religieuze minderheden met hand en tand verdedigen, de dominante nationale cultuur - in Nederland gesymboliseerd door Zwarte Piet - veel te gemakkelijk weg als 'achterlijk' en 'racistisch'.



,,Ik vind de minachting waarmee zij de meerderheid van de burgers bejegenen schaamteloos en onbegrijpelijk. Die constante krenking zit veel mensen dwars. Die kosmopolieten - politici, intellectuelen, journalisten - hebben geen idee hoezeer zij andersdenkenden krenken omdat ze geen enkele voeling met die mensen hebben."