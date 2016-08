Hetty zullen we nooit vergeten

Vorige week was de documentaire Lieve Buren op tv, een film van journalist Maral Noshad Sharifi. Toen zij als 4-jarige samen met haar zwangere moeder uit Iran was gevlucht, kwam ze terecht in Moerkapelle. Ze werden liefdevol opgevangen door hun nieuwe buren Hans en Bianca.



Ging dat altijd maar zo, dacht ik, dan had Nederland vast veel minder problemen nu. Ik kom weliswaar niet uit een vluchtelingengezin, maar ook wij hadden twintig jaar geleden een Hans en Bianca. Haar naam was Hetty de Vries en we zullen haar nooit vergeten. Eigenlijk was ze vooral een steun voor mijn moeder, die al een paar jaar in Nederland woonde, maar geïsoleerd dreigde te raken nadat we naar een nieuwe buurt waren verhuisd.



Mijn broers en zussen (zo jammer dat we daar niet gewoon één woord voor hebben zoals in het Engels) en ik hadden school, mijn vader was altijd aan het werk en mijn moeder had alleen maar de vier muren van dat nieuwe huis. De taal sprak ze niet. Toen ze hoorde dat er een vrijwilligster bereid was langs te komen om het Nederlands met haar te oefenen, meldde ze zich aan.



Op een dag belde Hetty de Vries aan: een oude vrouw met grijs haar, een gerimpeld gezicht en een luide stem. Het klikte meteen. Op haar rustte de ondankbare taak om mijn moeder voor te bereiden op de taaltoets die nodig was als je Nederlander wilde worden. Uren zaten ze te oefenen aan de eettafel in de woonkamer. Altijd met een pot koffie ernaast. Marokkaanse thee weigerde Hetty de Vries pertinent. 'Nee!', zei ze op licht venijnige toon als mijn moeder het weer eens aanbood, 'veel te zoet'.



Hetty de Vries, we noemen haar altijd bij haar volledige naam, was toegewijd aan haar taak. Onvermoeibaar spelde ze letter voor letter uit wanneer mijn moeder moeite had een simpel woord te onthouden. Ze was streng en dat werkte. Hetty de Vries was er niet voor onzinnige kletspraat: ging mijn moeder weer eens vertellen over Marokko, dan kapte ze haar al snel af. De aandacht moest weer terug naar haar zelfgemaakte lesmateriaal. Maanden achtereen werkten ze aan het Nederlands.



Toen mijn moeder de eerste keer zakte, was het Hetty de Vries die haar motiveerde om door te gaan. Ze zag eruit als een fragiel oud vrouwtje als ze de deur weer achter zich dichttrok, terug naar huis. Ze liep licht voorovergebogen. Maar we waren allemaal onder de indruk van haar kracht. Ze was er altijd, weer of geen weer. Toen ze een keer vertrok in een zware regenbui, kon mijn moeder het niet aanzien. ,,Wacht toch even tot mijn man thuiskomt, dan brengt hij je met de auto." ,,Nee!'' antwoordde ze kordaat, terwijl ze een regenkapje om haar hoofd knoopte. ,,Dat is nergens voor nodig."



Niet lang nadat mijn moeder voor de taaltoets was geslaagd (ze maakte maar één fout: toen ze zei dat een van haar zoontjes 31 was. Ze bedoelde 13. De ambtenaar had niks in de gaten) verdween ze uit ons leven. Maar we zullen haar nooit vergeten.