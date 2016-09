'Hier klopt iets niet...'

Vragen

Wie de Amerikaanse president dan pushte om bijna 3.000 Amerikanen te vermoorden? Wie ervan profiteerde? Waar het toe leidde? Die vragen hoeven in dit gezelschap noch gesteld, noch beantwoord te worden. Want A, dat was natuurlijk 'het militair-industriële complex' die de massa klaar wilde maken voor de War on Terror om, B, meer chaos te scheppen en wapens te slijten, zodat we, C, nu met z'n allen met een zware crisis in het Midden-Oosten zitten.



En de gewone journalistiek? Die laat dat verhaal uit angst voor het eigen hachje liggen, analyseert het panel onder leiding van voormalig NOS-presentatrice Noraly Beyer. Maar wat maakt het uit? Sociale media en kritische burgers nemen de mediarol volgens Maria van Boekelen ('burgerjournalist' bij We Are Change) inmiddels over. Iets wat Beyer tot hilariteit van de zaal beaamt: ,,Over tien jaar kijkt niemand meer het NOS Journaal.''



Al snel gaat het trouwens niet meer alleen over New York, maar ook over de gevaren van elektromagnetische straling, over het verhaal dat het Bijlmertoestel van El Al was, over West-Oekraïne dat achter MH17-ramp zit, over ufo's, over de Bilderbergconferentie. En, o ja, een vrouw wil toch even weten of iemand 'inzake 9/11' rekening 'met de Koptische kalender' houdt. Die vraag krijgt zelfs dr. ir. Coen Vermeeren even stil.



Deelnemer Caroly van Oostende zegt het met spijt in de stem: de 'complotdenkers' zijn met weinig. Maar er komt 'iets op gang'. Ook architect Wico Valk, een van de andere sprekers, is ervan overtuigd dat 'er een dag aanbreekt' dat iedereen de leugens doorziet. ,,Als je het eenmaal ziet, kun je niet meer doen alsof je het niet ziet.''