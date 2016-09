Hoe een sorteermachine heel Urk ontwricht

Lelijk eendje

Dat sorteren deden de mannen altijd handmatig, op een tafel. Ze gooiden een krat leeg, wierpen de vissen per lengte in een volgende bak. Nu is er de machine, de etterende kern van Het Conflict. En ze gooien de vissen nog steeds in de juiste bak, maar dan aan een lopende band.



,,Dat apparaat zou het werk efficiënter maken en ook ons veel geld opleveren, volgens Visser. Wij rekenden zelf uit dat die machine nooit rendabel zou worden. En dan kocht hij ook nog eens het lelijke eendje onder de sorteermachines, die zo kapot is door al het zoute zeewater. Prompt werden wij verdacht van sabotage. Nu hangen er elf camera's. Maar wij doen niets verkeerd. Als de directie wil dat wij met dat ding gaan werken, doen we dat. Het kost alleen veel meer geld dan het oplevert.''



Problemen

Volgens de sorteerders raakt de visafslag in financiële problemen en tornt directeur Visser aan de arbeidsvoorwaarden. ,,Hij wil ons vervangen door jonge meisjes voor 6 euro per uur. De rechter heeft al twee keer geoordeeld dat dit niet kan.''



Er vloog, in de nacht van zaterdag op zondag, een baksteen door de ruit van Visser - thuis op Urk. Bestuurslid De Boer: ,,Wij zouden wel gek zijn om zoiets te doen. De rechters hebben ons al twee keer in het gelijk gesteld, we staan ruim voor. Ik zal niet ontkennen dat ik Visser soms best aan wil vliegen, maar natuurlijk doe ik dat niet.''