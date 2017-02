Hoe miljardair Bill Gates de wereld wil redden

Uitbraak

Gevaarlijk, vertelt generaal Louis Lillywhite, een van Gates' naaste adviseurs. ,,Als we echt klaar willen zijn voor een uitbraak, moeten we ervoor zorgen dat we binnen negentig dagen een vaccin kunnen ontwikkelen tegen welk virus dan ook. Nu doen we daar soms tien jaar over.''



Lillywhite, ooit de hoogste medicus in het Britse leger, ziet het gevaar vooral komen van toekomstige varianten op het vogelgriepvirus, dat zich razendsnel door de lucht kan verspreiden.



Horrorscenario: dat het virus ontstaat in een conflictgebied waar nauwelijks medische zorg is. Zoals de aanpak van ebola in Afrika pas laat op gang kwam. Daar ligt ook de link naar de veiligheidsconferentie in München dit weekend. Lillywhite: ,,We moeten het hebben over hoe we er in die gebieden voor zorgen dat we zo'n virus ontdekken en aanpakken.''



Mulitmiljardair

Maar dat is wereldpolitiek. Wat kan de doorsnee Nederlander eraan doen om te voorkomen dat er ooit zo'n epidemie uitbreekt? Het antwoord op die vraag kwam per e-mail in een, zoals dat in de wereld van de rondreizende multimiljardair heet, een 'exclusieve quote' van de filantroop zelf:



,,Wat we als individu kunnen doen? We moeten druk zetten op onze leiders om ervoor te zorgen dat ze investeren in research. We moeten ervoor zorgen dat ze zich realiseren dat zo'n epidemie niet het probleem van een ander is, maar een probleem van ons allemaal.''