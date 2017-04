Hoe overleef ik de overgang?

Ik was 52 en vond er geen bal meer aan om mezelf te zijn", zo begint Francine Oomen haar boek Oomen stroomt over. Haar hersenen deden het niet meer. Ze was vergeetachtig, kon niet meer op woorden komen, raakte de draad kwijt van haar eigen betoog. En het ergste: ze had geen ideeën meer. Haar eens zo geïnspireerde, humorvolle geest leek een dorre vlakte. Een zorgwekkende toestand, zeker voor een schrijver, die het van de verbeelding moet hebben. "Ik raakte in paniek", vertelt Oomen. "Ik begon van alles te denken, vooral 's nachts als ik wakker lag. En dat lag ik vaak. Een herseninfarct. Een tumor. Of Alzheimer, net als mijn moeder. Elke ochtend hoopte ik: vandaag gaat het vast beter."



Maar het werd niet beter. De 'breinblubber', zoals Oomen het noemt, nam juist steeds alarmerender vormen aan. Tot haar vriendin de symptomen maar eens ging googelen, gecombineerd met nog wat actuele klachten als nachtzweten, somberheid en slecht slapen. De diagnose was snel gesteld: Oomen was in de overgang. Daar had ze niet op gerekend. "De overgang, hoezo? Ik was toch nog elke maand ongesteld? Ik bleek niets van het hele fenomeen af te weten. Ik was wel heel opgelucht dat het 'maar' de overgang was, dat het niet afgelopen was met me. Maar vervolgens wilde ik weten: wanneer gaat het over? Wat stond me nog te wachten?" Oomen sloeg aan het researchen en ontdekte dat er nog maar weinig bekend is over deze levensfase, waar toch elke vrouw mee te maken krijgt. "Zelfs huisartsen worden in hun opleiding nauwelijks geïnformeerd over de overgang. Ja, opvliegers, dat kennen ze. Terwijl er veel meer mogelijke klachten zijn, zoals libidoverlies, gewrichts- en spierpijn, peesontstekingen, vermoeidheid, labiliteit, agressiviteit en het algehele gevoel jezelf kwijt te zijn." Er was geen overgangssymptoom of Oomen kon 't afvinken op haar checklist, zo leek het. Toch bleef ze doorwerken in haar gebruikelijke tempo. Maar toen gebeurde er van alles tegelijk: haar moeder ging dood, haar relatie liep stuk, haar jongste kind vloog uit en ze kreeg een writer's block. "Dat was me nog nooit gebeurd. Hoe tumultueus mijn leven ook was, ik kon altijd schrijven. Nu niet. Ik zat er doorheen. Was heel depressief, sloot me voor alles en iedereen af. Alleen tekenen, daar werd ik gelukkig van. Ik tekende alleen nog maar voor mezelf, zonder bedoeling. Dat heeft me erg geholpen."