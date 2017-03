Hoe zet je twijfels om in daden?

Hoe lekker zou het zijn als Mark Rutte een keer zou zeggen: 'Ik weet het gewoon effe niet'?'', zegt Kirsten van Teijn (27). De cabaretier toert momenteel door het land met haar voorstelling Zalf, die in recensies werd bejubeld als een 'ode aan de twijfel'.



Voor alle duidelijkheid: twijfelen is zeker niet altijd fijn, zegt Van Teijn uit eigen ervaring. ,,Ik dacht lange tijd dat ik dom was. Ik had namelijk niet direct overal een antwoord op. Ik wil graag nadenken voordat ik mijn mening geef, ook omdat het in mijn hoofd soms alle kanten op gaat. Dan ga ik vandaag niet ergens over twitteren, want morgen denk ik er misschien toch anders over. Ik houd dus vaak mijn mond en denk na, zoek de nuance. Met het risico dat andere mensen denken dat je dom bent of vinden: nou zeg, dat mens weet het niet. Om die reden zou ik niet erg geschikt zijn als gast bij talkshows, waar je à la minute óveral een antwoord op moet hebben. Met mij aan tafel zouden er nogal wat stiltes vallen.''



Stilte. Daar zegt de cabaretier wat. Want voor mensen die veel twijfelen, is stilte van belang om een goede afweging te kunnen maken. Maar in het dagelijks leven ontbreekt stilte meestal. Daardoor lijkt het soms 'dodelijk' om te zeggen dat je worstelt, dat je wikt en weegt, dat je begrip hebt voor het standpunt van die ander. Of dat je de nuance zoekt.



Van Teijn: ,,Na de voorstelling komen vaak mensen naar me toe die zeggen dat ze zich in mijn verhaal herkennen. Mensen die heus wel iets te zeggen hebben, maar alleen als ze een weloverwogen mening hebben gevormd. Begrijp me goed: ik voel me niet superieur ten opzichte van anderen omdat ik eerst wil nadenken voordat ik mijn mening geef. Maar ik vind het wel jammer als mensen ondergesneeuwd raken omdat ze twijfelen. En ik vind mezelf inmiddels niet dom meer.''

Heel gezond

Volledig scherm © Studio Vonq De ervaringen van Van Teijn sluiten aan bij het verhaal van auteur en ondernemer Arjan Vergeer. Eigenlijk is het raar, vindt hij, dat we 'twijfel' tegenwoordig als iets negatiefs zien. Bij een sollicitatiegesprek roep je nooit dat je een 'twijfelkont' of 'twijfelaar' bent. ,,Twijfel op zich is helemaal niet slecht. Integendeel, het is juist heel gezond om te twijfelen", vindt Vergeer, samen met David de Kock bedenker en gangmaker achter 365dagensuccesvol.nl.



,,Ik denk dat de wereld vandaag de dag wel wat meer twijfel zou kunnen gebruiken'', stelt Vergeer. ,,Veel mensen veroordelen zichzelf als ze twijfelen omdat het als een zwakte wordt gezien. Volstrekt onterecht. Als je twijfelt, kun je je jezelf ook 'genuanceerd', 'gezond-kritisch' of 'bedachtzaam' noemen."



Vergeer stelt dan ook voor om jezelf geen 'twijfelaar' te noemen, maar bijvoorbeeld 'onderzoeker', dat klinkt al veel positiever. En ja, onderzoekers, daar zijn er nogal wat van. Vergeer krijgt geregeld vragen van mensen die vinden dat ze 'overal' aan twijfelen. Aan hun werk (ontslag nemen of blijven hangen in die goedbetaalde rotbaan), aan hun relatie (trouw aan je partner, op zoek naar een nieuwe vlam of verder als happy single) en aan de vakantiebestemming (Kennemerduinen of Malediven). Of staand voor het schap met toetjes geen keuze kunnen maken tussen 45 soorten kwark en 165 soorten yoghurt - niet voor niets is het woord 'keuzestress' uitgevonden in een supermarkt.

Linksaf of rechtsaf

Quote 'een beslissing is altijd beter dan geen beslissing' Mensen kunnen naar eigen zeggen gek worden van hun besluiteloosheid, van zichzelf. Vergeer: ,,Pas op het moment dat je er last van hebt, wordt twijfel vervelend.'' Dan is het tijd om actie te ondernemen. En daar zijn methodes voor. Wie voelt dat hij of zij eindeloos aan het wikken en wegen is, kan al baat hebben bij de vuistregel 'een beslissing is altijd beter dan geen beslissing'. Simpel gezegd: als je echt niet meer weet of je linksaf of rechtsaf moet, maakt de richting waarschijnlijk ook niet zoveel uit. Links en rechts hebben namelijk voor- én nadelen. En wat je beslissing met je doet, kun je pas ondervinden als je een keuze hebt gemaakt.

Optie drie

Ina Sabanoglu kan erover meepraten. Als trainer persoonlijk leiderschap, wandelend lifecoach en loopbaancoach helpt ze anderen bij het maken bij belangrijke keuzes, maar ook privé worstelt ze geregeld. ,,In mijn praktijk help ik veel mensen die het even niet meer weten, die twijfelen hoe ze verder moeten. Bijvoorbeeld iemand die zich serieus afvraagt of ze moet stoppen of doorgaan met haar fysiek zware baan in de zorg. Soms kan ik al helpen door een andere, derde optie te bieden. In dit geval heb ik geopperd om te onderzoeken of ze rijp is voor een coördinerende functie, zodat ze wel haar kennis en kwaliteiten kan benutten in het werk waarvoor ze is opgeleid, waarbij het werk fysiek minder zwaar is. Dat gaf in haar geval nieuw perspectief.''



Net als haar klanten is Sabanoglu ook niet altijd zeker van haar zaak. ,,Ik ben een twijfelaar: ik zet twijfel in om keuzes te bepalen. Zo zit ik nu enorm te dubben of ik een grote buitenlandse reis ga maken, dat is een belangrijk item voor me. Als ik het ga doen, heeft dat consequenties. Zo'n reis is duur, maar wel heel waardevol voor me, weet ik uit ervaring. Als ik níet op reis ga, geeft het me ruimte om weer andere dingen te doen. Nu neem ik nog even de tijd voordat ik een beslissing neem. Daarbij vaar ik op mijn innerlijk kompas, ik wil met mijn gevoel kiezen. Wat bij mij - en volgens mij bij ieder mens - helpt, is even afstand nemen en mezelf twee weken de tijd geven. De tijd nemen, een stuk gaan wandelen, er een nachtje over slapen: dan dient de oplossing zich als vanzelf aan.''

Drammerig

Volledig scherm © Studio Vonq Sabanoglu noemt zich openlijk een twijfelaar, maar er zijn ook mensen die nooit - of bijna nooit - twijfelen. Ingeborg Dijkstra, pedagoog, parttime lerares en ondernemer, bestempelt zichzelf als 'anti-twijfelaar'. ,,Ik neem snel en resoluut beslissingen. Dat werd me niet met de paplepel ingegoten, maar is meer een kwestie van persoonlijkheid, het zit gewoon in me.''

Dijkstra gelooft dat haar succes als ondernemer deels te danken is aan haar besluitvaardige houding, maar ze ziet ook de keerzijde. Vooral in het onderwijs, een omgeving bij uitstek waarin nogal wordt gewikt en gewogen, wordt haar 'duidelijkheid' niet altijd gewaardeerd.



Dijkstra: ,,Ik krijg dingen voor elkaar, dat is fijn. De keerzijde is dat sommige collega's in het onderwijs me 'drammerig' vinden. Maar het anti-twijfelen past bij mij. En ik vind het niet erg als er af en toe iets mislukt, want natuurlijk loop ik weleens tegen de lamp als ik te snel een beslissing heb genomen.



,,Met het gezin hebben we ook jaren in de VS, Duitsland en Australië gewoond. Heel generaliserend zou je kunnen zeggen dat Amerikanen ook nogal doeners zijn en dat beviel me prima. Maar ook van onze ervaringen in andere landen hebben we het positieve meegenomen. Het heeft mijn levenshouding niet echt veranderd. Ik vind nog steeds: het ergste wat je kunt doen, is niets doen.''

Quote Blijkbaar is het lastig om in dat enorme aanbod aan partners de juiste keuze te maken

Hollywood