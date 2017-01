Hoera voor het Drentse schaap!

Maar een andere herder zei: ,,De mensen noemen het domme dieren. Maar daar ben ik het niet mee eens. Als je ziet hoe ze grazen! Ze eten heel overwogen wat wel en wat niet in orde is voor henzelf en voor de grond waarop ze leven! Hun menu is heel precies!'' Er is nu een boekje, waarin je alles kun vinden over het Drentse Heideschaap. Daarmee wordt het dertigjarig bestaan van dit dier in het Holtingerveld gevierd.



En nu wij het hoofd weer rustig kunnen neerleggen, omdat het Drents schaap tot ons Immaterieel Erfgoed wordt gerekend, nog een klein woordje over de mus! Hoezo uitgestorven? Kijkend uit mijn Kalenbergse keukenraam tel ik maar liefst negentien mussen. Ze wonen in mijn veilige heggen, waar de uilen en buizerds niet durven te komen, zeker niet wanneer ik achter mijn keukenraam heel boos kijk!



En de eerste ooievaar is ook al gesignaleerd. Er vloog een grote zwartwitte schaduw langs mijn raam. Waarschijnlijk een overwinterend exemplaar dat hoorde van mijn lege nest, waaruit begin augustus mijn vaste echtpaar, na het grootbrengen van hun tweeling, naar zonniger streken is vertrokken. Zij komen rond april wel weer terug.