,,Hoge belastingen maken energie steeds moeilijker betaalbaar

Ander punt zijn de netwerkkosten die netbeheerders als Alliander en Stedin mogen rekenen.

,,Ze hebben afgelopen jaren tot 2 miljard euro aan winsten geboekt en zitten er zeer warmpjes bij. Wat doen ze met die winsten? Ik kan het niet beredeneren."



Die gaan naar hun netwerken, naar hun aandeelhouders gemeenten en provincies...

,,Maar ook naar allerlei commerciële activiteiten. Netbeheerders moeten zaken oppakken die de markt laat liggen. Nu concurreren ze soms rechtstreeks met ons via hun dochterbedrijven, bijvoorbeeld met het isoleren van huizen en elektrische laadpalen. Benzinestations worden toch ook niet met overheidsgeld onderhouden? Ik vrees voor een nieuwe Vestia."



De netwerkkosten kunnen flink omlaag, stelt u.

,,De ACM moet dat snel afdwingen. De netbeheerders zijn groot en log en hebben veel te veel personeel in dienst. Moet je eens zien naar de slag die wij maakten sinds we geen overheidsbedrijf meer zijn: Als Essent hadden wij vroeger 10.000 werknemers, nu zijn dat er 4.000. En dat is inclusief de 1200 werknemers van bedrijven die we kochten."



De netwerkbedrijven zijn monopolist, er is geen prikkel.

,,Precies. De consument kan wel van leverancier wisselen, maar niet van netwerkbedrijf. We leven in een tijd dat mensen keuze willen: van telefoon, internet, energie. Dat is een vrijheid die niet meer weggaat. Op energiegebied wordt de keuze echter steeds kleiner."



U wilt een maatschappelijke discussie losmaken.

,,Zodra de zorgpremie een tientje stijgt is het land te klein, maar hier is tot nu toe nauwelijks discussie over. Terwijl het om grote bedragen gaat. Dat verbaast me. De voorspelling is dat de heffing op duurzame energie flink gaat oplopen."



Waarom maakt u zich zo druk?

,,We leven in een tijd waarin iedereen snel boos is. We hebben het hier over belastinggeld en de stijgende rekening ondergraaft het draagvlak voor de energietransitie, die ik heel nodig vind. Daarnaast dreigt energie voor lage inkomens onbetaalbaar te worden."



U vreest voor meer energiearmoede?

,,5 procent van onze klanten kunnen hun rekening nu al niet of nauwelijks betalen. Ik vrees dat dat percentage groter wordt. Kijk naar Engeland: daar zijn meer mensen met minder geld en zie je dat eveneens. Die hogere kosten hebben ook een economische kant."



Hoe realistisch is het dat de energienota daalt als alle huizen komende decennia van het gas moeten en het stroomnet aangepast moet worden op de energietransitie?

,,Die veranderingen hoeven beduidend minder te kosten dan iedereen denkt. De technologie schrijdt snel voort, zie de windparken, maar kosten kunnen ook omlaag door meer marktwerking toe te laten bij de netbeheerders. Door flexibel energie in te kopen en door de vraag en aanbod van stroom beter te managen. Dat lukt bij hoogspanningsbeheerder TenneT, eveneens monopolist, prima."



Ondertussen kunt u zich als Essent steeds minder onderscheiden op prijs.

,,We hebben onze variabele leveringstarieven net verlaagd, waardoor klanten per jaar gemiddeld 35 euro minder betalen voor stroom en gas. Maar dat is zo veel minder zichtbaar, een groot gedeelte van de energiekosten kunnen wij niet beïnvloeden."