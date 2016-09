Holleeder mag deal tussen zus en OM niet zien

Federer kijkt met pijn in het hart toe

16:43 Roger Federer (35) is deze weken de grote afwezige bij het US Open in New York. De Zwitserse toptennisser herstelt thuis van een knieblessure. De ontwikkelingen op Flushing Meadows houdt de huidige nummer vier van de wereldranglijst niettemin nauwlettend in de gaten.