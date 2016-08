Holy tomatensaus!

De voedselfabrikant is voor de journalist een makkelijke schietschijf. Pepsico, Nestlé, Danone en verwante multinationals stoppen stelselmatig te veel suiker, vet en zout in hun kant-en-klare spullen. En geven vervolgens miljarden uit om dat inferieure spul via marketingcampagnes vol kleine leugentjes aan de man te brengen als topkwaliteit. In mijn werk als tv-verslaggever was ik vaak verbaasd over de schaamteloosheid van het bedrog.



Daar zal ik komende tijd fraaie voorbeelden van geven. Maar soms rollen producten uit de voedselfabriek die beter zijn dan de natuur het had verzonnen. En daar moet je dan ook verslag van doen.



Het is tijd om het te hebben over tomatensaus. De redding van menig avondmaal. Als we moe, op en kapot zijn kunnen we nog met de laatste krachten pasta opzetten, iets groens in panklare stukje hakken, (nep)gehakt rullen en een pot pastasaus openrukken. En dat is het goede nieuws: we hoeven ons niet langer schuldig te voelen over een potje kant-en-klaar want die pot geplette tomaten is gezonder dan de verse tomaat! Heerlijk nieuws voor liefhebbers van makkelijke pastasaus.



Het zit zo. In rauwe tomaat zitten allemaal gezonde stoffen: vitamine c, vezels, zink, calcium, ijzer. En misschien wel het belangrijkste stofje: lycopeen. Onthoud die naam, want het verricht mirakels in je lichaam. Het is een antioxidant die allerlei schadelijke stoffen in je lichaam vangt.



Er worden geweldige eigenschappen aan toegeschreven. Bescherming tegen allerlei soorten kanker, reinigt de bloedvaten, verlaagt de bloeddruk en helpt diabetes voorkomen. Holy tomaat! Maar al dat gezonde spul geeft de rauwe tomaat ons niet zonder slag of stoot. Die rauwe celwanden zijn nogal taai en moeilijk te verteren.



Rauw krijgen we lang niet al die stofjes binnen. Maar gekookt en geplet in de pastasausfabriek komen al die gezonde stoffen volledig tot hun recht. Alle tomatenprut in blik, glas en karton bevatten hoge doses lycopeen. Nu niet meteen overal ketchup op gieten, die zit boordevol toegevoegde suiker. Maar zo nu en dan ketchup als mayonaisevervanger inzetten is misschien wel een idee.



Wees ook voorzichtig zijn met tomaat/producten uit blik. De coating van het blik kan bisfenol bevatten, een verdachte stof die bij hoge inname je hormoonhuishouding in de war zou schoppen.



Blijft over: tomatensaus uit een glazen pot. En ja, er is er eentje die ik echt lekker vind. Niet Heinz of Bertolli, die missen de intens lekkere tomatensmaak. Mijn persoonlijke winnaar is de sugocasa van Grand Italia. Beetje beschamend want Grand Italia is een nep-Italiaan. Zoals Conimex van Unilever een nep-Indonees is. Maar dit keer maal ik niet om de kinderachtige marketingtruc. Die tomatensaus is prima. En nu nog gezond ook!



Dus mannen, als jullie verwijtende blikken krijgen omdat je uit een kant-en-klaar potje kookt, zeg: ik doe het voor mijn prostaat. En incasseer vervolgens de lof voor die verrassend lekkere tomatensaus.



