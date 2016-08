Hond heeft een engeltje op zijn schouders

Man vervangt glijmiddel met zuur in seksclub

14:38 Een man in Australië is gearresteerd nadat hij in een seksclub in Sydney een pomp met glijmiddel voor de bezoekers had gevuld met zoutzuur. Omdat er eerder met de pompjes was geknoeid waren er alarmen geïnstalleerd en werd de daad van de man opgemerkt voordat iemand gewond raakte, meldt dagblad The Daily Telegraph.