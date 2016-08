Hond zwemt en loopt 29 kilometer om baasjes te vinden

Door een technisch probleem op het meer moest Edward aan de boot sleutelen, terwijl Kristin het roer overnam. Op een onbewaakt moment ontsnapte de hond. Vermoedelijk viel ze overboord. ,,Onze harten braken," vertelt Edward aan ABC News. ,,We waren misschien tien minuten weg, maar we konden haar nergens vinden. Ook niet in het water."



Een visser kwam een radiosignaal van Edward op het spoor en lichtte Lynn Fiedor van vrijwilligersgroep Lost Dog Search Team in. Zij had het volste vertrouwen dat Rylee haar weg zou vinden, omdat de puppy werd opgeleid om een reddingshond te worden en omdat Mechelse herders sowieso intelligent zijn.



Kilometer

Instanties werden op de hoogte gebracht, waarna Fiedor maandag een telefoontje kreeg. De hond zou zijn gezien op de Platte River Campground. ,,Ongelooflijk. Rylee had letterlijk bijna tien kilometer gezwommen en negentien kilometer door de bossen gewandeld," aldus Fiedor.



Edward en Kristin werden ingelicht, waarna ze naar de camping vertrokken. Ze verspreidden hun geur over hun voertuig en legden speelgoed en voedsel van Rylee neer. Met resultaat, want even later kwam de hond kwispelend tevoorschijn uit de bosjes. Edward: ,,Ik huil niet vaak, maar oh, wat heb ik gehuild. Ik ben zo trots op deze hond en zo dankbaar voor de hulp van Lynn."