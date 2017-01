Hoofdsponser schaatsploeg Bert Jonker in hand geschoten voor Thialf

Jonker (51) zou naar verluidt een zakelijk conflict hebben gehad met een Friese ondernemer uit Sneek.



Uit dit conflict ontstond zaterdagavond een woordenwisseling, die plaatsvond op het parkeerterrein van Thialf.



Jonker zou tijdens de discussie in zijn auto zijn gestapt en hard zijn weggereden. Hij is toen beschoten in zijn hand. Tijdens het wegrijden heeft hij verschillende auto's geraakt.



De politie kan nog niet bevestigen dat er daadwerkelijk is geschoten. Wel kunnen ze bevestigen dat er iemand gewond is geraakt. Rondom het ijsstadion is veel politie ter plaatsen. Op Twitter wordt gesproken over agenten in kogelwerende vesten en politiehonden.



Het parkeerterrein is volledig afgesloten voor bezoekers en pers.