'Hoop dat de Kamer mild voor me is'

In de jaren 80 zei de SP: buitenlanders moeten Nederlander worden of anders remigreren. Dat is nu het onderwerp van de PVV.

,,Ja, dat punt is gekaapt door rechts. Maar in de jaren 80 ging het om gastarbeiders, nu gaat het om vluchtelingen, die aan oorlog zijn ontsnapt. De analyse van de PVV lijkt misschien op die van ons, wij begrijpen die mensen ook, maar hun oplossingen zijn totaal anders. Zij willen moskeeën dicht, azc's dicht, grenzen dicht. Ik vind het een schandalig geluid. Ik zou nooit willen dat de SP zich op zo'n manier roert.''



Is het probleem van de SP ook niet dat de partij niet meer wordt geleid door een lasser met een grote bek, maar door een brave man met een stropdas?

,,Ik vind dat Emile ons geluid prima vertolkt. Joh, toen mijn vader in de jaren 90 de partij leidde, luisterde er soms helemaal niemand naar de SP. Jaren later kreeg hij op veel punten gelijk, maar toen... Mijn vader heeft zware tijden gehad, hoor. En ook wel eens op minder dan vijftien zetels gestaan.''



Ze heeft hem om advies gevraagd, toen ze nog twijfelde over de stap naar Den Haag. Maar dat advies kwam er niet. ,,Jan was erg terughoudend. Hij zei wel dat hij trots is op wat ik bij de FNV heb bereikt. Maar hij zei ook: Lilian, dit moet je zelf beslissen. Ik denk dat hij het met me eens was toen ik mezelf vier jaar geleden te onervaren vond, en ik denk ook dat hij me er nu klaar voor vindt. Misschien denkt hij ook aan de last die ik van zijn schaduw kan hebben, maar dat hoeft niet. Ik schaam me niet voor mijn achternaam, ik ben er hartstikke trots op. En die schijnwerpers kan ik wel hebben. Ik ben het gewend om onder een vergrootglas te liggen.''



Privéleven

Ze werd al aardig op de proef gesteld, begin dit jaar, toen het bericht naar buiten kwam dat ze een relatie had met de dertig jaar oudere omroepbaas Jan Slagter. Ineens was haar privéleven het nieuws van de dag. Zelfs de premier maakte er grappen over. De twee kwamen met een schriftelijke verklaring, waarin ze ontkenden een relatie te hebben. ,,Ik vond het heel vervelend om zo ongevraagd in de schijnwerpers te staan. Al zou ik daten met Cristiano Ronaldo - dat gaat toch niemand wat aan? Ik dacht echt: moeten we hier nou een verklaring over uitgeven? Zit Nederland hier op te wachten? Maar goed, het was blijkbaar nodig.



Ik wilde eerst nergens op reageren. Maar dan hoor je: als het niet waar is, zeg het dan! Toen werd de druk zo hoog, dat ik dacht: nou, oké, als jullie het willen horen... Het is niet waar. Maar dan zeggen mensen weer: ja, als het echt niet waar was, zou je er ook niet op hoeven te reageren! Ja, zeg. Zoek het dan maar uit.''



Met de premier heeft ze geen contact meer gehad. En als ze hem straks tegenkomt in Den Haag, zal het er wat haar betreft ook niet meer over gaan. ,,Ik ga hem er niet naar vragen. Ik ben er klaar mee. Klaar.''



Inhoud

Of het nu weer over de inhoud mag gaan. Over de SP, die achteraf al zo vaak gelijk kreeg, zegt ze. ,,Die flexibilisering van de arbeidsmarkt, dat is ook weer zo'n mode waar we later spijt van gaan krijgen. Iedereen moet maar zzp'er worden. Dat is leuk voor de happy consultant, maar wie let er op de zelfstandige schilder, die in het zzp-bestaan wordt geduwd? Wie regelt zijn pensioen, of betaalt wanneer hij ziek wordt? Nu is de SP zogenaamd ouderwets, omdat we hier tegen strijden, maar over tien jaar zegt iedereen: we zijn doorgeschoten. Dat weet ik zeker.''



Ze wil dingen 'fundamenteel veranderen'. Liefst door een keer niet langs de zijlijn te staan, maar door te regeren. ,,We zijn niet opgericht om altijd in de oppositie te zitten. Ik weet dat een linkse coalitie nu heel ver weg lijkt, maar de mensen gaan pas in maart stemmen. Er zijn gekkere dingen gebeurd.''



De SP in de regering: het is iets wat haar vader nooit bereikte. ,,Hij zou het vast mooi vinden als het een keer wél lukt, en ik er een rol in kan spelen. Maar hij droomt er niet van, hoor. Hij is apetrots dat een clubje uit Oss is uitgegroeid tot een brede volkspartij. En dat z'n dochter daar een rolletje in speelt, is helemaal mooi.''