Hoornse 'sadist' krijgt 12 jaar celstraf

Volgens de rechtbank staat vast dat de 39-jarige Mustapha el N. de vrouw uithongerde, stelselmatig en op mensonterende wijze mishandelde, verkrachtte, bedreigde en vernederde. Dat dit grotendeels in haar eigen woning gebeurde, noemde de rechtbank 'extra indringend. Het OM had El N. twee weken geleden al omschreven als berekenend en sadistisch. De vrouw had hem eind 2015 leren kennen via een datingsite.



De officier van justitie noemde de gebeurtenissen onlangs even gruwelijk als ongelooflijk. De man maakte tientallen filmpjes van het seksuele misbruik en monteerde die zo dat het leek alsof de vrouw alles vrijwillig deed. Doordat hij dreigde de beelden naar haar familie en haar werkgever te sturen durfde zij geen alarm te slaan en wist hij haar voor bijna 100.000 euro af te persen.



Uitgehongerd

Volgens de vrouw werd ze met combinaties van drank, medicijnen en drugs gedrogeerd en uitgehongerd. ,,Hij bepaalde wanneer ik at, sliep en dronk", staat in een van haar verklaringen. Er werden sigarettenpeuken op haar lichaam uitgedrukt, ze werd gedwongen urine te drinken en ontlasting te eten en er werd met een vuurwapen op haar geschoten als ze niet luisterde. Eind februari vorig jaar meldde ze zich, naar eigen zeggen 'op sterven na dood' bij het ziekenhuis in Hoorn.



El N. noemde de gebeurtenissen zelf 'walgelijk'. Hij zegt dat hij door een GHB-verslaving 'volledig de weg kwijt was'. Maar de aanklaagster vond dat hij 'uitgekookt' te werk was gegaan. ,,Alles gebeurde bewust."

Advocaat Peter Plasman wees er onlangs op dat zijn cliënt in 2015 na een zwaar auto-ongeval een half jaar in coma lag. Hij liep een hersenbeschadiging op en vertoont sindsdien ander gedrag. ,,En dit speelde kort daarna'', aldus Plasman. Volgens onderzoekers is El N. niet verminderd toerekeningsvatbaar.