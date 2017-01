'Houd kind tot 14 jaar op basisschool'

,,We moeten stoppen met kinderen op hun twaalfde in een hokje te stoppen", zegt Marie-Christine Opdenakker, universitair hoofddocent onderwijskunde aan de Groningse universiteit. Ze bestudeerde de drie onderwijsstelsels in negen ons omringende Europese landen. Het is voor het eerst dat er zo uitgebreid is gekeken naar de effecten voor zowel leerprestaties, loopbanen en gedrag van de stelsels. Opdenakkers conclusie is dat vroeg selecteren, zoals in Nederland en Duitsland gebeurt, oneerlijk is.



De Nederlandse methode pakt het slechtst uit voor jongens, kinderen van laagopgeleide ouders, leerlingen met een migrantenachtergrond en laatbloeiers. Door hen een paar jaar langer een basisopleiding te geven, krijgen ze de kans zich te ontwikkelen en te laten zien waar ze toe in staat zijn. Opdenakker: ,,Het Nederlandse systeem vergroot verschillen en werkt ongelijkheid in de hand."