Hugo Borst wint Machiavelliprijs voor strijd ouderenzorg

In het manifest wordt puntsgewijs uitgelegd hoe we veel beter voor onze hulpbehoevende ouderen kunnen zorgen. Zo staat er onder meer dat zorginstellingen verplicht zijn om optimale verpleegzorg te leveren aan ouderen. Aandacht is daarbij volgens het duo net zo belangrijk als verzorging en veiligheid.



Het gevolg was een ware stortvloed aan reacties. Onder meer van de staatsecretaris zelf, patiënten, ouderenverzorgers en politici. De Tweede Kamer wil zelfs dat de regering het spraakmakende manifest compleet omarmt. Alle partijen in de Kamer schaarden zich achter een voorstel van de PVV, die wil dat staatssecretaris Martin van Rijn alle punten in het manifest volgt.



Recordtempo

Het tweetal heeft volgens de jury ,,politieke geschiedenis geschreven door in recordtempo het onderwerp uit de politieke sfeer vandaan te halen''. Zo hebben ze een megastap gezet naar de verbetering van de ouderenzorg. Dat alle politieke partijen zich eensgezind achter de boodschap schaarden, verdient volgens de jury een plek in de politieke geschiedenis.



De Maciavelliprijs werd voor de 28e keer uitgereikt voor een opmerkelijke prestatie wat betreft publieke communicatie tussen politiek, overheid en burgers.